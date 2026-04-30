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連14年愛的關懷 新營警友辦事處頒發警察子女獎學金
台南市政府警察局新營分局警友辦事處今天赴分局辦公室發放子女獎學金，也是自2002年起連續14年以最接地氣方式，表達對基層警察家庭最堅實支持，鼓勵警察子弟向學。
新營分局警友辦事處主任許叙超於今走訪分局各辦公室，將這份榮譽與鼓勵逐一送到同仁手中，分局表示，本（114）年度第1學期，共有38名學子憑藉優異表現符合申請資格，核發獎學金共3萬5千元。
許叙超表示，警察工作特殊，往往犧牲與家人共處時光，而警職子女在家庭中更顯獨立與懂事。警友會秉持「愛屋及烏」初衷，將對警察同仁疼惜轉化為對子女的實質後盾。
新營警分局長陳俊凱說，辦事處這份無私的關愛已綿延14載，獲獎人數從最初13名成長至目前38名，分局由衷感謝警友辦事處長期以來慷慨支持，這份不僅是金錢上資助，更是勇氣與信心傳承，同仁將更勇於承擔、依法行政，全力維護治安。
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