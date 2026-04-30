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建置LINE通報平台抑制山老鼠 林保署科長獲表揚

中央社／ 嘉義縣30日電

林業保育署嘉義分署經營企劃科長莊翠婷2019年主動建置「山老鼠雷達站」 LINE帳號通報平台，透過全國山友協力通報，大幅降低台灣山林盜伐，在勞動節前夕獲林保署表揚。

莊翠婷今天告訴中央社記者，2019年她任職嘉義分署森林管理科，取締山老鼠是主要業務，那時只有通報專線，警方與管理單位輾轉接獲訊息時，山老鼠已經跑不見了，因此她想到利用LINE的即時性，建置「山老鼠雷達站」群組，邀廣大的山友加入。

莊翠婷表示，透過山友的力量果真讓山老鼠無所遁形，包括盜伐者的照片、座標，在發現時馬上就可傳送，林保署與警方只要在相關山林的出入口守株待兔就能捉到盜伐者，

她舉例說，有一次阿里山區發生盜伐，山友發現馬上清楚拍到盜伐者的影像，上傳至「山老鼠雷達站」群組，警方依照片在杉林溪往阿里山的入口逮到人，雖然當時盜伐者並未攜帶盜伐的林木。

另外，平台建置後同年11月即接獲山友通報嘉義縣阿里山鄉特富野山區發生盜伐案件，被伐牛樟材積12.99立方公尺、價值新台幣200餘萬元。經橫向聯繫檢、警查緝，兩天內即循線查獲犯嫌。

林保署嘉義分署說，自2019年成立「山老鼠雷達站」迄今，已有4191人次加入平台，通報案件已逾百件，期間通報與回應處理成效良好，獲得民眾信任及肯定。林保署統計，盜伐案件數自2013年的290件大幅下降至2024年的58件，成功打擊山老鼠。

林保署嘉義分署表示，五一勞動節將至，莊翠婷因阻止盜伐有功獲林保署工作績優人員表揚；2024年她也獲行政院頒發「查緝國土保育及環保犯罪有功人士」。

中央社 山老鼠 林保署 嘉義

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