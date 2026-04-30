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皮克敏熱潮5月席捲嘉義市 議員要求市府做好交通安全疏導措施

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市年度藝文盛事「2026嘉義藝術節」，5月1日到31日登場，今年以「綻放」為主題，串聯展覽、市集與大型演出，首度攜手手機遊戲Pikmin Bloom（皮克敏）推出「迷你散步」活動，讓玩家邊走邊玩，掀起城市探索熱潮。圖／嘉市文化局提供
嘉義市年度藝文盛事「2026嘉義藝術節」，5月1日到31日登場，今年以「綻放」為主題，串聯展覽、市集與大型演出，首度攜手手機遊戲Pikmin Bloom（皮克敏）推出「迷你散步」活動，讓玩家邊走邊玩，掀起城市探索熱潮。圖／嘉市文化局提供

嘉義市藝術節明起登場，結合人氣手遊Pikmin Bloom（皮克敏）話題聯名，未開幕掀起高度關注。市議員蔡坤叡上午質詢，針對活動帶來的龐大人潮車潮，交通安全問題，要求文化局長謝育哲、警察局長陳明志提前因應做好準備。

蔡坤叡指出，藝術節明起展開，活動1個月，設置8大主題據點，加上遊戲玩家與觀光客蜂擁而至，首周末還有咖啡節，文化局預估活動1個月整體人次上看百萬，對人口規模不大，只有26萬多人的嘉義市，是嚴峻考驗。他直言，光是首波周末就可能湧入逾10萬人，若未妥善規劃，交通恐陷入癱瘓。

有旅遊業者推出專為活動設計的1日遊行程，大量遊覽車南下，帶來人潮車潮，8大據點分布市區，動線若未分流，將對現有道路系統造成巨大壓力。蔡坤叡要求警局提出疏運方案，包括車流引導、停車規劃及人潮分散措施，避免大型活動交通失控。

對此，文化局長謝育哲表示，活動在嘉市觀光重要點，已與相關單位協調規畫；警察局長陳明志說，提前規畫部署警力， 採取交通疏導措施，降低龐大人潮車潮帶來的衝擊。

不過蔡坤叡仍強調，面對「破百萬人次」規模，市府必須提出做好交通安全疏導及應變計畫。蔡坤叡強調，市府積極發展觀光與服務業，大型活動帶動經濟，但前提是城市要有足夠承載能力，呼籲市府拚觀光，兼顧市民生活品質與公共安全。

嘉義市議員蔡坤叡（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員蔡坤叡（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝

文化局 嘉義 皮克敏 交通安全

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