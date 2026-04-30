凌晨高空煙火如巨大爆炸聲響擾民 嘉市議員要求市府徹查處罰執法公平

嘉義市凌晨再傳高空煙火噪音事件，引發民怨沸騰。議員王浩上午質詢，要求追查夜噪音來源處罰，統整爆竹煙火施放管理與噪音管制的時間規定，避免執法漏洞影響公信力。消防局長郭立昌、環保局長孫意惇回應會查辦檢討。

王浩指出，凌晨市區有聲轟然巨響，不少民眾在社群平台發文討論，留言中有人指出疑似為高空煙火施放。他拿出2023年消防局整年度的取締案為例，整年僅5次取締，甚至比1名市民噪音陳情案還要少，希望消防局加強執法力道。

王浩說，若非高空煙火，僅剩環保局有權開罰，除爆竹煙火外深夜還有非常多的噪音源，環保局須加強稽查，還給市民寧靜夜晚。過去類似案件屢見未開罰情形，只要查證屬實，無論是爆竹煙火或其他噪音來源，都應依法裁罰，不能再讓案件不了了之。

消防局長郭立昌回應，初步研判，聲響疑高空煙火，須調查釐清施放來源與責任歸屬。環保局長孫意惇表示，噪音超標依噪音管制法裁罰。

不過，王浩認為，問題在制度本身。爆竹煙火施放管理與噪音管制的時間規範不一致，造成執法灰色地帶。如某些時段符合煙火施放規定，卻違反噪音標準，導致不同單位認定標準不一，民眾無所適從。

王浩要求跨局處整合，統一管制時段與標準，避免出現「一邊合法、一邊違規」矛盾情形。建議參考直轄市經驗，強化清晨與夜間的噪音管制，提升整體生活品質。