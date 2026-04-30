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廢棄汽機車移置費時逾百日效率差挨批 嘉市議員籲1999管考修法納管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，去年接獲2起民眾陳情廢棄車輛移置案，由於占用位置非屬道路範圍，加上未納入「1999」為民服務陳情話務中心，追蹤管考時效，2案分別費時140天與162天才移置完成，市民質疑行政效率低下，呼籲修法納管。市長黃敏惠說，針對法令制度落差、疏忽疏漏，會好好檢討改進。

鄭光宏指出，黃姓市民去年8月29日以1999線上陳情，東區體育館旁有廢棄車輛長期占用，2個月過去未見市府積極處理，向服務處請託，期間案件在環保局、警察局往返，1999話務中心也未確實管考，最後經工務處確認占用位置非屬道路用地範圍，才由土地經管單位體育場通知車主移置，前後長達140天。

另一個案是廢棄機車占用劉厝三號公園停車位，長達數年之久，占用位置同樣非屬道路用地，劉厝里長去年10月13日陳情轉介建設處公園管理科協助貼單、通知車主，期間車輛又被移置到路邊，前後長達162天才被清運走，行政效率同樣被詬病。

鄭光宏表示，廢棄車輛如果占用公用道路，可依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理作業」辦法排除，但偏偏這2起案件占用位置都在非公用道路上，因此才建議市府修法將類似案件納管、清除、移置，同時也要強化1999追蹤考核效率，確保民眾陳情案件能及時有效處理追蹤。

針對東區體育館周邊停車收費改善工程案進度，預計6月開工、8月竣工後，體育場將移撥交通處收費管理，預計新增27至29格停車位，除稍微紓解周邊停車壓力，更重的是讓過往雜亂停車亂象變成有序管理，增進市容美觀。

市長黃敏惠回應，針對法令制度面落差疏忽疏漏地方，會好好檢討改進。她強調，要將公共空間還給人民，公務員要依法行政，沒有法令許可，讓公務員為難，執行兼顧情理法，她要求市府團隊要做有溫度的戰鬥團隊，將1999發揮效能服務市民。感謝議員提出問題，會檢討制度落差改進。

黃敏惠 修法 環保局

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