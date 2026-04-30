亞太成棒主球場再出狀況 散場照明不足 72歲球迷停車場跌倒送醫

亞太成棒主球場啟用後爭議不斷，台南市議員李宗霖上午質詢體育局時指出，有民眾陳情到球場看球賽，因散場照明不足導致球迷受傷事件，顯示場館基本安全設施仍有重大缺失，要求體育局立即改善。體育局說未接到個案但有接獲相關反映，會加強改善外圍轉角照明不足。

李宗霖表示，有民眾陳情其72歲父親於4月25日賽後，從一壘側散場行經停車場時，因燈光昏暗未能辨識地面障礙物而絆倒受傷，造成臉部與膝蓋擦挫傷，需送醫檢查。令人咋舌的是，民眾在急診室竟聽聞其他球迷表示已是「第五組傷者」，顯示問題並非個案。

體育局長陳良乾回應，雖不知該個案，但已有聽到相關反映，會加強改善外圍轉角照明不足。體育局運動設施科代理科長黃柏源補充，停車場景觀燈在第一時間就打開，考量節電與使用人潮，目前約12點會關閉，但伴隨公園燈開啟，在12點關閉前也會亮著。

除照明問題外，李宗霖和議員蔡筱薇均質詢場地積水問題，日前因雨延賽，場內竟出現人工舀水排除積水的荒謬畫面，凸顯排水系統設計與維護不足。要求管理單位應善盡維護之責，在下雨天前後須趕快清理水溝，排除紅土淤積；體育局更要積極監督廠商是否確實執行。至於場內止滑問題，他也請體育局加速裝設止滑條。

體育局長陳良乾回應，管理單位並未定期清理，而體育局也疏於監督，才會造成人工排水的情況發生。這部分已請管理單位在下雨前清理，且一個月至少清理一次，同時要求記錄。另關於止滑條現正簽辦中。

李宗霖說，停車場及轉角處亮度不夠，雨天視線更差，增加跌倒風險，要求全面檢視照明配置，必要時增加燈具與延長開燈時間，而非僅考量節能；雨後紅土與淤泥未即時清理，導致地面濕滑，要求管理單位依天氣預報提前清理排水設施，並建立定期巡檢與回報機制；停車場警示設施不足，包括車輪檔等障礙物辨識度不高，建議統一漆為亮黃色，提高夜間可見性。

李宗霖強調，亞太棒球場不僅是職棒賽事場地，更是台南市民的重要公共資產。面對短時間內接連出現的多項缺失，市府應正視問題，將資訊公開透明，並盡速提出完整改善方案與期程，重建球迷信任，讓亞太棒球場成為真正安全、舒適且值得驕傲的城市地標。