嘉義縣汰換老舊警車 斥資2562萬增18輛警車、80輛機車

嘉義縣幅員遼闊，警用車輛耗損快速，多數警用車輛已屆使用年限，縣府編列2562萬元汰換老舊警用車輛，啟用全新警車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及警用機車80輛，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮，致力強化嘉義縣治安量能，提升員警執勤效率與安全。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，目前這批全新警用車輛已全數完成驗收，將配發至各外勤單位，投入維護治安的第一線，盡管嘉義縣財政受限，無法全面即時汰換所有逾齡車輛，但透過每年逐步更新，增加新的警車及警用機車數量，有效降低老舊警用車輛比例。

翁章梁表示，嘉義縣治安長期穩定，在全國警察評比中屢獲佳績，治安對地方發展至關重要，良好的治安能吸引觀光客及內遷人口，促進居住與就業。隨著嘉義發展，警察作為基礎支撐，需持續更新和完善執法工具，希望警察同仁珍惜並善用新設備。

此外，為落實警察待遇合理化並提升基層工作誘因，縣府同意提升刑事加成及勤務繁重加成，並獲行政院核定施行，自今年3月起實施，刑事加成調升至八成，約增1940元；勤務繁重加成則依單位勤務繁重程度分為三級，最高可達四成，增幅約為2716元至3880元。

嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，斥資2562萬元購置新車，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮。圖／嘉義縣政府提供