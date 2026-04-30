快訊

全台男人都在算！醫10年研究「陰莖長度預測公式」 網友集體崩潰：超不準

梅雨季衣服晾不乾發臭？家事達人曝搞定「2關鍵」快乾又省電

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣汰換老舊警車 斥資2562萬增18輛警車、80輛機車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，增加全新警車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及警用機車80輛。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，增加全新警車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及警用機車80輛。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣幅員遼闊，警用車輛耗損快速，多數警用車輛已屆使用年限，縣府編列2562萬元汰換老舊警用車輛，啟用全新警車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及警用機車80輛，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮，致力強化嘉義縣治安量能，提升員警執勤效率與安全。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，目前這批全新警用車輛已全數完成驗收，將配發至各外勤單位，投入維護治安的第一線，盡管嘉義縣財政受限，無法全面即時汰換所有逾齡車輛，但透過每年逐步更新，增加新的警車及警用機車數量，有效降低老舊警用車輛比例。

翁章梁表示，嘉義縣治安長期穩定，在全國警察評比中屢獲佳績，治安對地方發展至關重要，良好的治安能吸引觀光客及內遷人口，促進居住與就業。隨著嘉義發展，警察作為基礎支撐，需持續更新和完善執法工具，希望警察同仁珍惜並善用新設備。

此外，為落實警察待遇合理化並提升基層工作誘因，縣府同意提升刑事加成及勤務繁重加成，並獲行政院核定施行，自今年3月起實施，刑事加成調升至八成，約增1940元；勤務繁重加成則依單位勤務繁重程度分為三級，最高可達四成，增幅約為2716元至3880元。

嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，斥資2562萬元購置新車，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，斥資2562萬元購置新車，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，斥資2562萬元購置新車，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣警察局汰換老舊警用車輛，斥資2562萬元購置新車，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮。圖／嘉義縣政府提供

警察 警車 翁章梁

延伸閱讀

彰縣消防危險職務加給調升 每月最高多領3880元

瑞芳區義方國小附幼參訪警分局 交通安全與反毒觀念從小培養

超糗！中壢男無照騎改裝車把妹 逞威拒檢狼狽下場曝光

台鐵第三代中央行車監控系統 整合邊坡、落石告警

相關新聞

百年「荔枝王」不敵極端天候減產 農民嘆：端午恐難再見滿樹紅

端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的

「台灣糧倉」首度在NASA衛星鏡頭下曝光！影像展現雲林農田拼圖美景

美國NASA太空總署最近發布一張由 Landsat 9 衛星於2026年3月18日拍攝的最新影像，清晰呈現台灣雲林縣影像，畫面出現農田交織成如拼圖般的美麗地景，展現台灣大糧倉的雲林多元且高效的農業生產

亞太成棒主球場再出狀況 散場照明不足 72歲球迷停車場跌倒送醫

亞太成棒主球場啟用後爭議不斷，台南市議員李宗霖上午質詢體育局時指出，有民眾陳情到球場看球賽，因散場照明不足導致球迷受傷事件，顯示場館基本安全設施仍有重大缺失，要求體育局立即改善。體育局說未接到個案但有

嘉義縣汰換老舊警車 斥資2562萬增18輛警車、80輛機車

嘉義縣幅員遼闊，警用車輛耗損快速，多數警用車輛已屆使用年限，縣府編列2562萬元汰換老舊警用車輛，啟用全新警車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及警用機車80輛，縣長翁章梁今天主持授車暨校閱典禮，致力強化

清潔隊員辛苦了！台南市五一勞動節全市停收垃圾一天

明天起有五一勞動節連假三天，台南市環保局表示，為保障清潔隊員權益，5月1日勞動節當天全市垃圾停止清運（含日間輔助點停收），5月2日(周六)全市各區恢復正常清運，請市民朋友留意收運時間與地點，提前做好垃

台南媽祖月推「神騎大台南」！YouBike串聯13間媽祖廟拚好禮

台南市響應農曆三月媽祖誕辰，首推結合宗教文化與低碳運輸的創新活動。今年5月1日至31日，攜手微笑單車公司舉辦「神騎大台南，YouBike有保庇，媽祖巡禮挑戰」，串聯全市13間天后宮與周邊43處YouB

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。