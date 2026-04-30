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「台灣糧倉」首度在NASA衛星鏡頭下曝光！影像展現雲林農田拼圖美景

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
美國NASA太空總署最近發布一張由 Landsat 9 衛星於2026年3月18日拍攝的最新影像，清晰呈現台灣雲林農業影像。記者蔡維斌／翻攝
美國NASA太空總署最近發布一張由 Landsat 9 衛星於2026年3月18日拍攝的最新影像，清晰呈現台灣雲林農業影像。記者蔡維斌／翻攝

美國NASA太空總署最近發布一張由 Landsat 9 衛星於2026年3月18日拍攝的最新影像，清晰呈現台灣雲林縣影像，畫面出現農田交織成如拼圖般的美麗地景，展現台灣大糧倉的雲林多元且高效的農業生產樣貌，讓雲林農業躍上國際舞台。

雲林縣政府對於雲林農業首度出現在太空總署衛星影像中，感到驚喜並發布新聞稿，藉由這張太空鏡頭下的雲林農業，說明雲林在台灣農業所扮演角色，以及農業發展的演變與樣貌。

縣府指出，NASA最新發布這篇專文中的衛星影像，清晰可見台灣農業大縣的雲林整個農田密布空照畫面，廣闊的農地多為小型矩形區塊，被道路與灌溉系統分隔，形成獨特且高密度利用的農業景觀。此一格局除了反映出台灣整體農地規模較小的特性外，也體現雲林長期以來精緻化經營與土地有效利用的成果。

至於衛星影像中部分較大面積的農地，則是日治時期糖業發展所留下的歷史痕跡。當時大規模甘蔗種植農園經整併後，延續至今仍可於褒忠一帶見其格局。雖然近年甘蔗種植面積有所調整，但相關產業文化與農業景觀，仍是雲林重要的歷史資產。

在西螺地區，影像呈現出特殊的藍綠色調農地，係為農民廣泛使用網室進行設施栽培。此類設施可有效降低極端氣候帶來的影響，展現雲林農業科技化與現代化發展的成果。

縣府指出，雲林縣位於濁水溪與北港溪沖積平原之間，擁有地勢平坦、土壤肥沃及灌溉便利等優越條件，成為台灣農業核心區之一。農作物種類豐富，包括稻米、甘藷、花生、玉米、甘蔗、大蒜、青蔥及各類蔬果，農業產值與供應能力占有舉足輕重的地位。

縣長張麗善期盼透過國際影像曝光，讓更多人看見雲林農業的多元價值與土地之美。

農地 雲林 太空 NASA 衛星 甘蔗

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