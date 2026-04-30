台南媽祖月推「神騎大台南」！YouBike串聯13間媽祖廟拚好禮

台南市響應農曆三月媽祖誕辰，首推結合宗教文化與低碳運輸的創新活動。今年5月1日至31日，攜手微笑單車公司舉辦「神騎大台南，YouBike有保庇，媽祖巡禮挑戰」，串聯全市13間天后宮與周邊43處YouBike站點，鼓勵民眾以公共運輸與YouBike來趟低碳「Bike」拜之旅，騎滿5次即可抽600元YouBike騎乘券與多項廟宇限量文創好禮。

交通局長王銘德指出，台南宗教文化底蘊深厚，此次活動結合公共自行車系統與在地信仰場域，盼提升YouBike使用率，同時帶動文化觀光。參與廟宇包含三郊鎮港海安宮、大內石子瀨天后宮、北汕尾媽祖宮、鹿耳門天后宮、四聯境媽祖樓天后宮、永康鹽行天后宮等13處，規畫5條騎乘路線，鼓勵民眾善用TPASS通勤月票等相關方案，串聯鐵路、公車與自行車，輕鬆攻略天后宮與周邊美食。

活動設計四大任務，包括「騎跡顯現」透卡兌換、「遶境騎福金」抽獎、「騎福印記」拓印工作坊及「YouBike五保庇」路線攻略。民眾於指定場站借還車，每累計5次可獲1次抽獎機會，下載「YouBike減碳存摺APP」另享加碼機會。

活動期間於周末騎乘YouBike至活動合作廟宇，並向廟方出示當日YouBike App騎乘紀錄，即有機會兌換限量「媽祖騎 YouBike」超萌插畫透卡（數量有限，兌完為止）。

截至今年3月，台南YouBike 2.0E電輔車占比約22%，為使用YouBike系統服務縣市之冠，建議民眾多加利用電輔車提升騎乘效率，深化旅遊體驗。交通局也提醒，自今年1月1日起，未投保公共自行車傷害險者將無法租借YouBike，民眾應事先於官方App或網站完成免費加保。活動詳情與場站資訊可至微笑單車官網及「YouBike南台灣粉絲團」查詢。