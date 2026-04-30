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百年「荔枝王」不敵極端天候減產 農民嘆：端午恐難再見滿樹紅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影
端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影

端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。

位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，樹齡逾160年，過去枝頭總是果實纍纍，是地方重要農業象徵。即便去年曾面臨氣候挑戰，仍能維持穩定產量，但今年卻不敵極端氣候侵襲，開花率與結果率雙雙下滑，整體產量驟減約3成。

荔枝王主人紀坤良無奈表示，今年氣候條件嚴峻，不僅缺乏雨水，還伴隨不利開花環境因素，導致花期過後結果率偏低，「目前看來至少欠收3成以上」，讓他直言管理難度一年比一年高。這2棵老樹不僅歷史悠久，更被視為黑葉品種重要源頭，枝條繁殖出苗株遍布全台，數量近萬株，是本土黑葉荔枝「開山祖」。過去每逢端午節前，社區會舉辦「荔枝王祭」，如今因產量不穩與人力不足已停辦多年，地方榮景褪色。

農民回憶，全盛時期荔枝產值驚人，每公頃收益可達10多萬元，甚至高於出租透天厝的租金收入，是不少家庭的重要經濟支柱。然而近年不僅氣候變遷影響產量，採收人力短缺問題也日益嚴重，讓農民經營壓力倍增。

對此，嘉義農試分所指出，嘉義是黑葉荔枝重要產區，近年受極端氣候影響，加上春夏之際易發生荔枝椿象、炭疽病等病蟲害侵擾，導致產量逐年下滑、收成不穩，打擊農民種植意願。為因應困境，推動品種更新與栽培技術升級，最近帶農民觀摩果園，導入「韌性調適」管理方式，盼在氣候變遷壓力下，仍能維持穩定產量與收益。另，嘉縣府農業處近期將邀集專家前往產地勘查，若確認開花結果不佳、損失達2成以上，將報農業部天然災害現金救助，協助農民度過難關。

端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影
端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影

端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影
端午節前，象徵夏季甜美滋味的荔枝原本應進入盛產期，但近年氣候異常頻仍，今年更因降雨不足與溫度失衡，重創開花結果表現，嘉義地區荔枝傳出減產，就連位於嘉義市後庄里圓林仔社區的2棵「荔枝王」，百年黑葉品種的老荔枝樹也難倖免。記者魯永明／攝影

氣候變遷 荔枝 嘉義 端午節

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