19學生全中運打工沒薪水「做白工」 嘉義縣府道歉：會補償

全國中等學校運動會落幕竟傳出勞務爭議。家長指控，子女擔任游泳賽事場地助理，連續工作五天、每日逾十小時，賽後卻被告知因未滿十六歲無法領薪，形同「做白工」。對此，主辦的嘉義縣政府坦承招募過程溝通不清楚，已經致歉，將研議補償方案，維護十九名學生權益。

全中運游泳賽事四月十八日至廿二日在高雄國際游泳池舉行，家長指出，學生經校方轉知參與場地支援，事前說明每日可領千元津貼，工作內容含場地整理、器材搬運與人流引導等。豈料比賽結束，主辦方卻以未滿十六歲為由拒發薪資，最終僅提供六百元現金與四百元禮券補償。

家長質疑，學生名冊早已在賽前送審，若年齡不符應事前排除，非讓學生完成五天高工時勞務後才告知不符資格，「主辦單位漠視學生權益，把孩子當免費勞力」。

校方表示，協助招募廿四名學生，國中生十九人、高中生五人，以志工名義報備申請公假，直到賽程最後一天才得知未滿十六歲不得領取津貼，導致國中生全數未支薪。去年台南市主辦，學生均可領取津貼，今年標準卻不同，造成爭議。

嘉義縣政府表示，原本編列每日千元津貼供十六歲以上裁判助理人員支領；未滿十六歲學生依現行規範以「志工」模式參與，提供服務時數與相關補助。但委託體育團體招募，未說明年齡與給付差異，導致學生與家長誤解。縣府會檢討招募與說明機制，避免類似情況發生。