AI浪潮來襲 嘉縣文化觀光局培力觀光旅宿科技行銷力

「AI時代，誰會先被洗牌？」台灣98.87%企業中小企業，卻也是AI洗牌浪潮中資源最少的一群。為強化AI數位行銷力，經濟部中小及新創企業署、中華民國全國中小企業總會與嘉縣文化觀光局，上午在文化科技創新基地，共同舉辦「AI數位行銷超級管家×品牌行銷策略工作坊」，近百名嘉義業者參與實戰工作坊，從行銷策略建立、品牌故事到AI實作，打通行銷任督二脈。

中小及新創企業署表示，對中小企業而言，AI轉型意義不是降本，而是戰鬥力提升，但真正突破口，在於老闆能否掌握品牌定位與行銷決策，以AI作為放大工具，強化行銷及獲客能力。工作坊課程以「品牌定位、商業策略、AI數位管家」三部曲，吸引在地旅宿、餐飲、文創及中小企業參與，老闆帶頭在AI時代打開新思維，帶著自己AI數位管家回家。

智策慧品牌顧問資深科技顧問楊文澤強調，AI工具讓內容創作時間縮短80%，前提是老闆先想清楚品牌方向，工具只能放大策略，無法替代思考。課程中以Google Gemini為核心平台，帶領學員現場建立品牌AI資料庫，演練社群貼文生成、AI圖像設計、短影音腳本，乃至以Suno打造品牌專屬配樂，並以三步驟建立可立即執行24小時AI行銷系統，破除觀光產業看天吃飯行銷困境。

台灣元宇宙新媒體產業發展協會理事長鄒淑文，以「接水管」比喻AI行銷策略路徑：品牌DNA與行銷決策是水管的一端，AI大資料庫與自動化流程是另一端。兩端接好了，生意才能流動；沒有方向管子，只有漏水。課程中，她帶領學員現場梳理品牌主張，找出品牌核心DNA，為產品說個好故事，讓客人不只買產品，更買你的「感動體驗」。

鄒淑文強調，AI文本生成時代，好內容產出取決於對市場洞察深度。AI可以為你說故事，沒有故事架構，AI只是無意義地放大雜訊。課程中解析好故事的架構及創意邏輯--邏輯清晰結構，才能與AI共創吸睛深度文案。「AI不會取代老闆，卻會為老闆放大戰鬥力。」

嘉義文化科技創新基地資深顧問、共善創新執行長羅沁雯，以20年新創輔導與商業模式規劃實戰積累，引導學員透過五大體驗行銷戰略構面，從進門前期待塑造、體驗中的情感峰值設計，到離開後口碑延續機制，打造可持續獲客與留客體系。她擅長從梳理市場瓶頸出發，以實戰工作坊方式打開思維，協助業者AI時代找到創新商業模式。

嘉縣文觀局長徐佩鈴表示，嘉縣觀光產業擁有豐厚文化觀光資產，但業者習慣關起門自己懂。AI像行銷擴大器，能放大觀光能量；然而觀光產業者AI行銷力尚在起步階段、透過工作坊助攻業者強化市場行銷力，學習用市場語言行銷強大觀光資產。基地將持續以AI數位轉型工作坊為平台，協助在地中小企業主建立實戰能力。

嘉義縣觀光旅宿業踴躍參加科技行銷力課程。/嘉義文化科技創新基地提供

阿里山風景管理處科長陳彥君（左起）、全國中小企總副組長陳芳瑀、嘉縣文觀局長徐佩鈴、台灣元宇宙新媒體產業發展協會理事長鄒淑文、共善創新執行長羅沁雯、智策慧品牌顧問資深科技顧問楊文澤。圖/嘉義文化科技創新基地提供