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台南市警局表揚5名模範母親 用心撫育優秀警察為民服務

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝

母親節前夕，台南警察局今日表揚115年警察模範母親當選人，其中劉曹菊、黃貴蘭是警政署由42個警察機關遴選出的全國警察模範母親，市警局表揚的模範母親則有3名，分別為陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士，共5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。

台南市警局指出， 現年82歲的劉曹菊，含辛茹苦養育5名子女，節儉持家、任勞任怨，總是以行動示範誠實做人及和善待人道理，深信身教重於言教；她的努力和堅韌，影響子女一生成長，次子在佳里分局服務，2位孫子亦服務警界。劉母秉持慈悲為懷及教育為上之精神，足為人母典範。

現年66歲的黃貴蘭，育有2名子女，教育子女秉持「品德良善、樂觀進取、熱心助人、樂善好施」理念，長子在高雄市警鳳山分局服務、次子在台南市刑事警察大隊服務；黃母平時樂於助人，熱心地方公益，且經營公益事業亦能敬業合群，樂善好施回饋社會，言行堪為子女楷模。

以上二名女士均獲警政署115年全國警察模範母親殊榮，另現年74歲的陳張專，育有3名子女，出生於貧苦家庭，婚後夫妻胼手胝足，除操持家務外也從事農務，長子在新營分局服務；陳母勤儉持家、任勞任怨，無悔付出，身教培育子女，鼓勵努力求學力爭上游，期許為社會盡心盡力，足為人母典範。

現年66歲的林櫻桃育有2名子女，婚後除操持家務，撐起照顧子女及養家重擔外，亦在家中相夫教子，長子在台南市交通警察大隊服務；林母以自己良好品德身教培育子女，並鼓勵努力求學力爭上游，為人母表率。

現年74歲的李劉玉霞，育有3子女，從小勤快懂事，個性堅毅，無怨無悔默默付出，家庭經濟狀況雖欠佳，仍含辛茹苦養育家中子女，並鼓勵渠等努力求學力爭上游；次子在永康分局服務，孫子亦在警界服務，李母特別重視子女教育，秉持謹慎嚴格的標準，以身作則、親力親為，足為人母典範。

警察局長林國清表示，感謝受獎模範母親撫育子女，用心養育出優秀警察同仁為民服務，成為安定家庭堅實力量；今天警察局致贈獎座、禮券及鮮花給5位模範母親，表達恭喜祝賀之意，感謝所有同仁家中母親們辛苦付出，使全體警察同仁能無後顧之憂。

台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局今天表揚劉曹菊、黃貴蘭、陳張專、林櫻桃及李劉玉霞女士等5位模範母親，感謝她們養育出優秀警察同仁為民服務。記者袁志豪／翻攝

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