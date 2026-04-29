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追撞女警釀憾事 女大生遭外界撻伐學校回應了

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導

台南市第四警分局女警鄭詠心，昨晨騎機車遭戴姓女大生自後追撞又被遊覽車輾斃震驚社會，女大生後更遭控肇事後只顧看車損迄未公開道歉引發外界撻伐，校方今表示深表遺憾，若學生後續提出相關諮詢需求，將視情況提供必要協助。

自由時報報導，戴姓女大生前晚疑與朋友熬夜狂歡，直到清晨6點多才準備回租屋處，疑精神不濟、未能注意車前狀況釀禍。對此警方調查發現，女大生當時確實要回租屋處，肇因是未注意車前狀況。

也有鄉民在網路披露，女大生肇事後只顧自己車損畫面，迄未正式對外道歉，更引發外界不滿，網路更是一片撻伐。

據知，女大生就讀台南某私立科大，對此校方今表示，校方一向高度重視學生行車安全，每逢開學及連假前夕均會定期辦理交通安全守則宣導，未來也將持續強化宣導力道，要求學生嚴格遵守交通規範，發生這樣不幸事件深感遺憾，目前已由警方處理中不便評論；後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助，後續校內也會啟動關懷輔導機制，了解學生心理狀況。

戴姓女大生事發迄今未公開道歉還被披露肇事後忙檢視機車受損情形，引發外界撻伐。記者謝進盛／翻攝
戴姓女大生事發迄今未公開道歉還被披露肇事後忙檢視機車受損情形，引發外界撻伐。記者謝進盛／翻攝

台南 女警

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