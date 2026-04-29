招商成果豐碩 台南市府投資金額突破新台幣3,018億元

台南市招商引資再創亮眼成果，台南市政府29日召開投資會報，市長黃偉哲全面檢視並加速推進重大投資案件，展現市府持續優化投資環境、提升行政效率的具體成效。市府團隊透過單一窗口服務與高效率行政機制，積極協助企業排除投資障礙、加速落實投資。

本次會中新增重大投資案件，包括近期收購群創二廠的半導體封測大廠矽品精密工業，以及進駐七股科技工業區的佳德建材、維勝鋼鐵、雅喬企業等，總計新增投資金額達872億元，並可望創造至少2,370個就業機會，顯示企業對臺南產業發展前景及整體投資環境深具信心，亦進一步強化臺南在全球產業供應鏈中的關鍵地位。

黃偉哲表示，隨著國際大廠持續加碼布局，臺南已逐步形成以半導體為核心，帶動多元製造業發展的完整產業鏈，不僅可望創造大量就業機會，亦能有效提升在地產業能量，帶動整體經濟穩健成長。本次投資會報除新增4案重大投資案件外，也有效協助2件投資案順利取得工廠登記並落實投資，包括專精於高階光學貼合技術的韶輝企業及半導體製造自動化設備供應商啟賦科技，在市府團隊跨局處合作下，目前已成功推動136件重大投資案件完成投資，累計落實投資金額達新臺幣2,430億元，除帶動就業與產業同步成長外，更顯示市府在推動投資案件落地方面具備高度執行力與效率，強化整體發展韌性。

經發局長張婷媛指出，在全球供應鏈重組趨勢下，台南已成功轉型為全球先進半導體、AI與智慧機器人等前瞻科技的重要基地。自黃偉哲上任以來，台南市招商成果豐碩，累計新增投資案達2,007件，吸引投資金額突破新臺幣3,018億元，並創造64,658個就業機會。此外，目前尚有79件投資案正緊鑼密鼓建廠或開發中，預期將再為台南挹注逾3,800億元的龐大投資動能。而這些招商引資成果，不僅加速產業上下游供應鏈群聚，亦帶動就業機會與生活機能的正向循環，進一步吸引多元產業持續進駐布局，全面提升城市整體競爭力與發展動能。