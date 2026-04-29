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颱風重創台南斷訊成警訊 雲林砸3千萬建微波通訊網保72小時不斷線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
因應極端氣候易重創基礎通訊，可能影響災情傳遞與救災速度，雲林縣消防局創全國之先在20鄉鎮市建置30處「守護者通訊網」，預計今年6月底完工啟用，圖為微波站台。圖／雲林縣消防局提供
因應極端氣候易重創基礎通訊，可能影響災情傳遞與救災速度，雲林縣消防局創全國之先在20鄉鎮市建置30處「守護者通訊網」，預計今年6月底完工啟用，圖為微波站台。圖／雲林縣消防局提供

去年7月丹娜絲颱風侵襲台南，多處電桿倒塌釀大規模停電與通訊中斷，部分地區更一度成為「資訊孤島」，因應極端氣候易重創基礎通訊，可能影響災情傳遞與救災速度，雲林縣消防局創全國之先在20鄉鎮市建置30處「守護者通訊網」，預計今年6月底完工啟用。

雲林縣消防局長林文山指出，根據台南去年被颱風重創經驗，隨氣候變遷加劇，極端降雨、強風及地震等複合型災害風險升高，一旦電力中斷，將連帶衝擊電話與網路通訊，進而影響災情通報與緊急救援效率，使防災整備更顯關鍵。

在縣長張麗善支持下，縣府自籌3千萬元，以既有消防微波通訊系統為基礎延伸，結合全縣25個消防分隊通訊架構，在全縣20鄉鎮打造30處微波通訊站，整合微波主幹網路、數位無線電、衛星通訊及區域視訊系統，並導入智慧路由機制，一旦發生斷電、基地台損毀或訊號中斷，可於數秒內自動切換通訊路徑，維持指揮調度不中斷。

「守護者通訊網」30處微波通訊站台中，縣府、消防局及20鄉鎮市公所列為一級站台；另針對山區偏鄉及沿海易淹水地區設置8處二級站台，包括林內坪頂、古坑樟湖、草嶺、口湖下崙、麥寮社教園區、台西安海宮、四湖海清宮及水林瓊埔等地，預計今年6月底前完成建置。

消防局指出，一級站台均配置微波設備、視訊電話、專用WiFi分享器、手提與固定式無線電等設備，並搭配高效能儲能與再生能源系統，在電力中斷情境下仍可維持運作72小時以上，確保訊息傳遞、救災通訊穩定。

張麗善表示，面對極端氣候常態化趨勢，地方政府必須強化防災韌性與整備能力，「守護者通訊網」為雲林邁向韌性城市的重要一步，啟用後將可有效提升全縣災害應變與救援效率。

因應極端氣候易重創基礎通訊，可能影響災情傳遞與救災速度，雲林縣消防局創全國之先在20鄉鎮市建置30處「守護者通訊網」，預計今年6月底完工啟用。記者陳雅玲／攝影
因應極端氣候易重創基礎通訊，可能影響災情傳遞與救災速度，雲林縣消防局創全國之先在20鄉鎮市建置30處「守護者通訊網」，預計今年6月底完工啟用。記者陳雅玲／攝影

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