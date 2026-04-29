台韓強化交流 南市農會、慶尚北道農食院簽MOU

台南市農會和韓國慶尚北道農食品流通教育振興院（GB FOOD），今天在台南市永華市政中心簽署產業發展合作備忘錄（MOU），深化台韓農業交流。

台南市政府今天發布新聞稿指出，在台南市長黃偉哲見證下，台南市農會和韓國慶尚北道農食品流通教育振興院簽署產業發展合作備忘錄，象徵台韓農業交流邁入新階段，有助於強化農產品行銷、技術交流與市場拓展。

黃偉哲表示，台南屬熱帶氣候，韓國慶尚北道是溫帶氣候，雙方在農業生產條件與農業教育體系有高度互補性，透過合作備忘錄簽署，可在技術、經驗及人才交流等深化合作，提升農業發展能量。

黃偉哲期待雙方推動農民互訪和產業交流，在實務經驗分享中強化合作基礎，提升農產品質和競爭力，創造更多國際市場機會。

市府說明，合作備忘錄涵蓋農產品貿易推廣、冷鏈物流應用、加工技術交流及人才培訓等，未來將透過雙方合作平台，加速優質農產進軍韓國市場。