嘉市整合性健康篩檢啟動 新增身體組成分析 推動無痛腸胃鏡防癌

嘉義市整合性健康篩檢上午在聖馬爾定醫院啟動，邁入推動第20周年，今年全面升級服務內容，首度導入「身體組成分析」與握力檢測，並加碼提供無痛腸胃鏡檢查，強化癌症早期發現與後續診斷，打造更精準、舒適的健康照護模式。

副市長陳永豐與衛生局長廖育瑋在啟動記者會指出，整合性健康篩檢96年推動以來，持續整合在地醫療資源，提供市民一站式檢查服務。今年除維持既有癌症與慢性病篩檢外，進一步擴充功能性健康評估，提升整體服務深度與廣度。此次新增項目鎖定高齡健康需求，50歲以上市民可接受身體組成分析，掌握肌肉量、體脂率等關鍵指標，並透過握力檢測評估肌力與衰弱風險，協助及早預防失能、延長健康餘命。

在癌症防治方面，市府同步強化篩檢後續服務。凡大腸癌或胃癌公費篩檢結果為陽性的市民，可進一步接受無痛大腸鏡或無痛胃鏡檢查，由麻醉醫師協助在睡眠狀態下完成檢查，提升受檢意願與舒適度。名額共550名，採限量提供。

醫師提醒，大腸癌與胃癌早期多無明顯症狀，定期篩檢是降低風險的關鍵。透過糞便潛血檢查可及早發現異常，若進一步接受大腸鏡檢查，發現息肉可同步切除，有效降低癌化機率。此外，因應近年減重藥物使用風潮，醫界也提醒民眾，單靠抑制食慾恐導致肌肉流失與代謝下降。透過此次導入的身體組成檢測，可更精準掌握身體狀態，作為飲食與運動調整依據，降低慢性病風險。

衛生局表示，凡設籍嘉義市年滿30歲以上市民皆可參與整篩服務，即日起開放預約至10月15日止，民眾可透過線上系統預約，或持身分證與健保卡至合約醫院辦理，呼籲市民把握機會定期檢查，落實早期發現、早期治療。

嘉義市整合性健康篩檢上午在聖馬爾定醫院啟動。圖／嘉市府提供