普發6千現金掀財政攻防 嘉市議員疑市府低估歲入16億賸餘怎麼來？

嘉義市府考量去年登陸的丹娜絲風災衝擊，經濟不確定性及美國關稅因素，配合中央普發萬元政策，普發6千元現金提振消費，議員黃敏修上午質詢財稅局長洪彩燕，質疑歲計賸餘形成與預算編列是否過於保守。洪彩燕指出，普發現金是建立在過去已有發放經驗與經濟刺激效果，稅收穩定成長，累積歲計賸餘，成為支撐政策財務基礎。「歲計賸餘」來自年度決算「歲入大於歲出」差額，屬正常財政運作結果，是長期累積形成。

黃敏修質疑，若普發現金歲計賸餘16億元，是否代表當初編列預算時刻意低估歲入，或支出執行效率不足。從數據來看，去年整體預算執行率約92.53%，仍有部分預算未能落實，包含工程發包延宕、中央補助款配合支出減少等因素，都可能產生結餘。對此，洪彩燕回應，稅收會受景氣波動影響，難精準預測，因此編列時採較審慎原則；至於支出未達百分百，多與工程標案節餘或計畫執行期程調整有關，並非「預算閒置」，結餘款依法納入整體財政調度。

黃敏修認為，財政體質穩健，市府應積極運用資源擴大內需，例如舉辦大型活動或發展演唱會經濟，吸引外地人流帶動觀光消費。他以高雄經驗為例，認為透過活動經濟可提升住宿率與商業動能，創造稅收正向循環。

洪彩燕說，市府長期維持財政紀律，連續16年零舉債、公共債務連續8年為零，在不增加負債前提下，持續推動建設與民生政策，透過基礎建設與城市發展擴大財政規模，而非單靠短期刺激措施。未來會在財政穩健前提下，適度運用資源推動經濟發展。這場攻防凸顯財政運用兩難：一方面需保守編列確保穩定，另一方面面臨外界期待積極投資。如何在「存錢」與「花錢」間取得平衡，成為市府重要課題。