校園周邊擄人案曝安全疑慮 南市議員要求盤點安全死角、強化監視防護

台南永康校園周邊近期發生隨機擄人未遂案，引發社會關注，市議員朱正軒今質詢時，要求教育局正視並盤點全市各校及周邊環境安全死角，主動督導學校提出改善計畫、爭取相關補助，也應盡速補強監視器與安全設施，保障學生通學安全。

朱正軒指出，永康忠孝路一帶正進行道路拓寬工程，該名嫌犯多次在現場勘查，且疑似因判斷周邊缺乏監視器而伺機犯案。他認為，監視器不僅有助事後調查，更具備事前嚇阻效果，能有效提高犯罪成本，降低不法行為發生的可能，要求教育局協助補強校園周邊監視與安全設施。

對此，教育局長鄭新輝說明，校園範圍內將持續請各校提出安全改善計畫需求，同時也會給予協助推動，針對校園周邊安全教育方面，除將發放哨子外，也將持續加強學生自我保護觀念與應變能力。