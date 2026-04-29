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嘉市火警暴增釀4死3傷 多位議員示警：補助加給與科技救災應全面升級

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員張秀華（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員張秀華（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝

嘉義市今年火警頻傳，消防局統計截至20日，火警發生49件，較去年同期33件大幅增加48.5%，共釀成4死3傷悲劇，遠高於去年僅1人受傷紀錄。其中，大雅路民宅火警造成2大1小命喪火窟，震驚地方，讓防災議題上午在議會質詢全面引爆，多位議員接力關切，要求消防局從制度、設備與宣導三方面強化。

市議員鄭光宏指出，49件火警，住宅火警占10件，起火地點以廚房、臥室與客廳為主，成因以電器因素、遺留火種及爐火烹調不慎為大宗，顯示日常生活潛在風險未有效降低，其中大雅路住宅火警更造成3死，代價沉重。儘管嘉市住宅用火災警報器設置率高達99.39%，硬體普及領先，但鄭光質疑，預警功能是否發揮。消防局長郭立昌坦言，火警炊事不慎居多，大雅路火警原因還在調查，10件住宅火警有6戶未裝住警器，原因住戶不在或拒絕安裝，後續將加強宣導與訪查，補足防護漏洞。

鄭光宏要求加強防火教育與設備補助，透過社區巡查與實地演練，結合數據分析找出高風險區域，精準防災管理。郭立昌說，針對具定時關火功能的瓦斯設備補助，優先提供高風險弱勢族群使用，從源頭降低火災發生。消防人員保障也成為焦點。議員王浩指出，中央調整警消危險加給，但六都加給達130%，非六都僅40%，差距3倍，對基層士氣影響甚鉅，要求消防局向消防署反映，縮小不合理差距。郭立昌允諾反映。

救災設備方面，議員陳家平建議導入科技工具，包括無人機與消防機器人，協助即時掌握火場狀況、降低人員風險。議員張秀華關注老舊集合住宅防災能力不足，指出屋齡20年以上、6樓以上集合住宅大樓補助宣導不足。郭立昌表示，單棟最高補助25萬元，已有7棟提出申請，將持續宣導。

對於議會建言，郭立昌回應，將向消防署反映拉近與六都危險加給，強化防火宣導與設備補助，檢討火災成因，提升整體防救災效能。火警數據飆升不只是統計警訊，更是城市安全壓力測試。從家庭用火習慣到制度資源分配，嘉市面臨防災體系全面檢驗。

嘉義市議員鄭光宏（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員王浩（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢消防局長郭立昌。記者魯永明／翻攝

火災 嘉義

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