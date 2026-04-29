嘉義縣議長盃桌球賽登場 160隊報名超過千人同場競技

嘉義縣年度體育盛事「2026議長盃桌球錦標賽」4月28日至5月1日在嘉義縣立體育館登場，縣長翁章梁、議長張明達今天參加開幕典禮，揮動球拍為賽事揭開序幕，賽事延續多年傳統，今年規模再創新高，吸引160隊、1301人報名參賽，不同年齡層齊聚切磋交流。

議長盃桌球錦標賽是嘉義縣指標性桌球競賽之一，由議會和縣府共同舉辦，今年報名相當踴躍，吸引160隊、1301人參與，規模再創新高，參賽對象涵蓋學生、教師、機關與社會人士，不同年齡層齊聚一堂，展現嘉義縣全民運動風潮，也讓賽事兼具競技與交流意義。

主辦單位指出，比賽分為國小、國中、高中、教師組、機關組及社會組等多元組別，設有團體賽及個人單、雙打賽制，提供多樣競技舞台，其中機關與教師組更開放退休人員回原單位組隊參賽，促進跨世代互動交流，賽事不僅是競技場，更成為凝聚情感重要平台。

張明達在場邊為選手加油打氣，邀請大家到體育場觀賽，感受桌球運動的速度與魅力，讓運動成為日常生活的一部分。翁章梁表示，議長盃桌球錦標賽不僅讓選手切磋球技，也提升整體競技水準，未來將持續結合各界資源，持續誒推動體育發展，透過賽事帶動運動風氣。

嘉義縣議長盃桌球賽登場，議長張明達今到嘉義縣立體育館揮拍開球。記者黃于凡／攝影