勞動節連假南市警公布交通疏導措施 這分局因應運河百年活動實施交管

今年勞動節全國首次統一放假，自5月1日至3日計有3日的連續假期，台南市警察局預估將出現返鄉及出遊車潮，針對轄內主要觀光景點及重要交通節點，規劃並啟動交通疏導措施，同時研擬替代行駛路線，並視現場車流狀況機動彈性調整管制措施，以確保交通安全與順暢。

連續假期適逢台南市政府紀念運河開通百週年，為展現運河文化歷史意義，透過結合音樂展演，帶動周邊觀光與商機，5月1日及2日將在中西區環河街舉辦「臺南運河百年戶外音樂祭」，轄區台南市警第二分局實施交通管制情形如下：

1.管制時段及路段： (1)4月28日至4月30日8時至下午5時（環河街舞台區中正路至金華新路）；(2)5月1日至5月2日0時至晚間10時（環河街-民生路至金華新路；中正路-環河街至金華路）；(3)5月2日22時至5月3日2時及5月3日8時至20時（環河街舞台區中正路至金華新路)。

2.管制期間雙向車道全段封閉，民眾可改行替代道路通行，東西向改走民族路3段或永華路1段通行；南北向改走海安路1段或中華西路2段通行。

第二分局建議，民眾可搭乘公車前往，自行開車的民眾，可參考停車場資訊：停車空間規劃於星鑽街路外停車場、協進國小路外停車場、海安路地下停車場、民生路停車場等，約可停放汽車998輛及機車159輛；中西區衛生所前至民生路2段規劃為臨時機車停車場，約可停放600輛機車。

分局提醒，用路人配合提前改道，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加民眾可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，勿貪圖一時之便而違規停車；分局將針對活動會場周邊編排警力，維護活動周邊交通順暢及安全。

台南市警局也指出，仁德、大灣、永康及關廟等交流道周邊道路，每逢連續假期即會出現壅塞情形，民眾可多利用「1968客服專線」及「高速公路1968」APP應用程式查詢即時路況資訊，彈性規劃行程與行車路線，避開尖峰時段；亦可考慮改行臺61線快速公路，作為國道1號或3號的替代路線。

此外，假期期間市內各風景區、交通場站、大型購物場所等觀光熱點，預期將湧現大量人、車潮，各分局將派員加強交通疏導勤務；交大大隊長賴銘助提醒，民眾務必遵守交通安全規則，切勿酒後駕車，以維護自己及他人生命安全，共同營造安全順暢的用路環境。

台南市警察局預估勞動節連續假期將出現返鄉及出遊車潮，針對轄內主要觀光景點及重要交通節點，規劃並啟動交通疏導措施。記者袁志豪／翻攝

台南市政府5月1日及2日將在中西區環河街舉辦「臺南運河百年戶外音樂祭」，轄區台南市警第二分局將實施交通管制。記者袁志豪／翻攝

台南市政府5月1日及2日將在中西區環河街舉辦「臺南運河百年戶外音樂祭」，轄區台南市警第二分局實施交通管制情形。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局預估勞動節連續假期將出現返鄉及出遊車潮，針對轄內主要觀光景點及重要交通節點，規劃並啟動交通疏導措施。記者袁志豪／翻攝

台南市政府5月1日及2日將在中西區環河街舉辦「臺南運河百年戶外音樂祭」，轄區台南市警第二分局實施交通管制情形。記者袁志豪／翻攝