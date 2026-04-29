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全中運游泳賽爆學生無薪爭議 嘉義縣府致歉將研議補償方案

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全中運游泳賽近日傳勞務爭議，國中生擔任工作人員卻無法領取薪資，縣府致歉將研議補償方案。圖／嘉義縣政府提供
全中運游泳賽近日傳勞務爭議，國中生擔任工作人員卻無法領取薪資，縣府致歉將研議補償方案。圖／嘉義縣政府提供

115年全國中等學校運動會近日傳勞務爭議，一名家長指控，子女擔任游泳場地助理，連續工作5天、每天逾10小時，賽後卻被告知無法領薪水，淪為免費勞力。嘉義縣政府表示，活動人員委託體育團體協助招募，過程疑似有溝通落差，深表遺憾，將盡力補償學生應有權益。

據指控，今年全中運游泳項目借用高雄國際游泳池舉行，賽事自4月18日至22日為期5天，學生協助場地作業，原以為可領取每日1000元工作津貼，未料僅高中生能領取，國中生只能獲得志工時數，經反應事後僅獲600元現金及400元禮券作為補償，仍與預期落差甚大。

嘉義縣政府指出，游泳賽事原編列每日1000元工作津貼，用以聘用16歲以上裁判助理人員；依勞動基準法規定，另針對未滿16歲學生參與，行政實務以「學生志工」模式辦理，提供服務時數認證、交通補貼及獎勵措施，而非發給工資，以兼顧法規遵循及學生權益保障。

嘉義縣政府表示，游泳賽事委託高雄游泳協會協助招募人員，惟招募過程未清楚說明未滿16歲僅能以志工身分參與規定，部分學生及家長產生誤解，致學生完成服務後產生期待落差，縣府對此表達歉意，並已派員介入了解與處置，國中生人數約19人，將盡力維護權益。

全中運

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