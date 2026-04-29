勞動節前嘉市勞工育樂中心將標售 42年地標消失重建選址掀討論

五一勞動節前，嘉義市使用長達42年勞工育樂中心，因耐震結構疑慮走向退場命運。2021年市府與管經營廠商解約，場館長期閒置荒廢，基於補強或重建成本不符經濟效益，市府決定標售，為這座承載勞工記憶的場域劃下句點。

市府去年10月將標售案送議會審議，順利完成三讀通過。隨著今年市區房市升溫，市府繼舊眷村建國二村、復興新村共3筆市地重劃抵費地標售，開出近14億元佳績後，再釋出閒置的勞工育樂中心資產。財稅局24日公告標售，投標截止至5月28日下午5時，5月29日上午10時開標，吸引房市關注。

本次標售1宗房地，包括3筆土地為草地尾段146、147、148地號市有土地，土地總面積約690坪，及同段79號建物 (彌陀路101號)，建物總樓地板面積約1159坪，總底價2億4988萬4561元。本案房地都市計畫編定分區為住宅區，坐落彌陀路與立仁路交叉口，雙面臨路，周遭多為住商混合大樓，附近有夜市、小型零售業、公園及公車站牌，生活機能完善，具備良好整體開發條件。同時，標的物原勞工育樂中心建物逾40年，得標者得透過進行結構安全性能初步評估，擬具重建計畫申請危老重建。

標售引發勞工權益與勞工育樂中心公共設施討論。議員要求市府規畫新勞工娛樂中心，滿足勞工活動休憩需求。勞工團體建議新建勞工育樂中心場館規畫前，與勞團溝通，退場移交市府的大同技術學院舊校區，目前做市府新成立勞青處辦公處所，交通便利、停車空間充足，鄰近體育場館，具整合建置勞工育樂中心效益。市府表示，目前仍在評估合適地點，尚未做出最終決定。

隨著標售時程逼近，這樁兼具都市更新與公共利益案件，預料將牽動嘉市未來勞工權益福利發展走向。一邊是土地活化與財政收益，一邊則是勞工公共空間的延續與升級，如何取得平衡，成為各界關注焦點。