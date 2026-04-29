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嘉義市鐵路高架挖出疑日治時期機關庫遺址 文資委員勘查結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝

嘉義市鐵路高架化工程再掀文資爭議，新建高架火車站工區，上個月考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準，建議先完整記錄妥善保存，未來再評估展示規畫。

文化局指出，工程推進期間已陸續保存包括1908年第一代轉車台、驛事務所，以及車掌詰所在內重要鐵道遺構，納入古蹟範圍。本次出土的磚造機關庫遺構，也完成清理、測繪、紀錄與3D掃描，後續將移置保存。待新站完工後，規畫在轉車台周邊整合展示不同時期遺構，呈現嘉義鐵道自日治至現代發展脈絡。

不過，爭議不只鐵道遺構，考古團隊在鐵道設施下方發現疑似存在早期文化層，可能屬於金屬器時代晚期至17世紀「番仔溝遺址」，出土陶片、硬陶、瓷片、玻璃珠及疑似干欄式建築木樁遺構。團隊認為，該處可能與清代文獻記載「諸羅山社」聚落群相關，對研究嘉義史前至近代發展具重要價值。

考古團隊強調，嘉義缺乏與諸羅山社直接對應考古遺址，若持續用大型機具開挖，恐破壞文化層。對此，文化局持審慎態度，認為現階段出土物仍屬零星，未確認完整文化層與遺址範圍，依實務應持續加密監看累積資料，待證據明確後再評估。

文化局強調，施工全程均有專業考古團隊監看，發現遺構或文化層，立即通報處理。施工單位鐵道局中部工程分局說，工程依文資主管機關文化局指示辦理，現場配合監看機制持續施工。去年C612標工區曾發現鐵道遺構，會勘後規畫在轉車台周邊預留展示空間，兼顧工程推進與文化保存。

嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝

嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝

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嘉義市鐵路高架化新建高架火車站工區，考古團隊發現疑日治時期木構機關庫維修溝遺構出土，市府文化局日前邀集文資委員與鐵道專家現勘後認定，考古團隊所指「日治時期木構機關庫維修溝」，缺乏直接文獻佐證，且遺構形式與當時建築工法不符，暫不符合歷史建築登錄標準。記者魯永明／翻攝

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