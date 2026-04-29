聽新聞
0:00 / 0:00

台南東區生育補助遭疑領完就走人 議員籲提高「婚育宅」比率

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員李宗霖（右）針對人口流失質詢民政局長姜淋煌（左）。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李宗霖（右）針對人口流失質詢民政局長姜淋煌（左）。記者吳淑玲／翻攝

人口曾是台南市第一大行政區的東區，不僅被永康、安南區超車，人口持續流失，議員指出，東區人口目前約為十八萬二○九人，預估今年恐跌破十八萬人，質疑生育補助成效，是否出現「領完就走」的現象，市府應正視並提出對策，市府說尚無統計，但持續檢討積極回應育兒需求。

市議員李宗霖質詢時指出，根據台北市經驗顯示，領取生育補助後兩年內搬離比率高達八成，凸顯「領完就走」的政策困境。要求市府提出近三年領取生育津貼家庭的戶籍留存率。

他直言，各縣市近年競相加碼生育補助，但補助差距逐漸縮小若缺乏配套措施，政策效果有限，甚至淪為短期誘因，無助人口結構改善。台南應思考更具競爭力的誘因，特別是在南科發展帶動下，更應把握機會留住年輕人口。

李宗霖指出，單靠生育補助已無法留住年輕家庭，應從居住、托育與整體生活條件全面檢討，內政部已因應少子化調升社會住宅「婚育宅」比率，中央興辦社宅至少保留百分之廿，優先提供新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，顯示住宅政策已成為人口政策關鍵。

他要求將「婚育宅」列為台南人口政策重點，並提高保障比率，讓願意在台南成家與育兒的年輕家庭能優先入住，並借鏡新竹經驗，鼓勵企業設置托育設施與推動彈性工時，讓年輕夫妻享有穩定育兒支持。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌回應，持續檢討少子化問題，除生育獎勵金外，托嬰中心設置，甚至全日托、日托、夜托等需求都是影響現代人不敢生育的原因，市府會努力解決，回應育兒需求。

台南 戶籍 生育 生育補助

延伸閱讀

台南東區人口再跌恐破18萬 議員指生育補助「領完就走」留不住人

台南安南區發展快 基層公務員負荷重

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

逾6成上班族認可外傭有助減輕育兒壓力 1111祭出「外傭專區」新服務

相關新聞

台南東區生育補助遭疑領完就走人 議員籲提高「婚育宅」比率

人口曾是台南市第一大行政區的東區，不僅被永康、安南區超車，人口持續流失，議員指出，東區人口目前約為十八萬二○九人，預估今年恐跌破十八萬人，質疑生育補助成效，是否出現「領完就走」的現象，市府應正視並提出

廣角鏡／南瀛王船祭 推60周年限量小船

南瀛王船祭復辦滿六十年，台南安定蘇厝第一代天府真護宮昨宣布舉行「丁未科五朝王醮南瀛六十王船祭」，推出六十艘「紀念小王船」供信眾典藏安奉。管委會主委陳榮春指出，紀念小王船以真護宮古典王船為雛型、全台首艘

南科交通重大建設 北外環四期今辦用地「協議價購」說明會

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」四期進度備受關注，台南市政府工務局今天下午在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程（東工區）協議價購會議。工務局表示，依規定發函給土地及土地改良物所有

台南運河百年音樂祭5月1日登場 「運河遊船」賞水岸光影秀

台南今年迎來運河通航百年，市府5月1日、2日傍晚舉辦「運河百年戶外音樂祭」，卡司涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元風格，彷彿在運河畔開啟了城市巨大的留聲機，創造春、初夏動人的親水樂章。市府更推薦台南運河觀光遊

台南東區人口再跌恐破18萬 議員指生育補助「領完就走」留不住人

台南市議員李宗霖於議會質詢中指出，東區人口目前約為18萬209人，已呈現下滑趨勢，預估今年恐跌破18萬人，顯示人口流失問題逐漸浮現，市府應正視並提出對策。

南瀛王船祭慶復辦60年 台南真護宮先推出王爺紀念小王船

南瀛王船祭復辦滿60年，台南安定蘇厝第一代天府真護宮今天宣布舉行「丁未科五朝王醮南瀛60王船祭」，推出60艘「紀念小王船」供信眾典藏安奉，傳承信仰文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。