台南東區生育補助遭疑領完就走人 議員籲提高「婚育宅」比率

人口曾是台南市第一大行政區的東區，不僅被永康、安南區超車，人口持續流失，議員指出，東區人口目前約為十八萬二○九人，預估今年恐跌破十八萬人，質疑生育補助成效，是否出現「領完就走」的現象，市府應正視並提出對策，市府說尚無統計，但持續檢討積極回應育兒需求。

市議員李宗霖質詢時指出，根據台北市經驗顯示，領取生育補助後兩年內搬離比率高達八成，凸顯「領完就走」的政策困境。要求市府提出近三年領取生育津貼家庭的戶籍留存率。

他直言，各縣市近年競相加碼生育補助，但補助差距逐漸縮小若缺乏配套措施，政策效果有限，甚至淪為短期誘因，無助人口結構改善。台南應思考更具競爭力的誘因，特別是在南科發展帶動下，更應把握機會留住年輕人口。

李宗霖指出，單靠生育補助已無法留住年輕家庭，應從居住、托育與整體生活條件全面檢討，內政部已因應少子化調升社會住宅「婚育宅」比率，中央興辦社宅至少保留百分之廿，優先提供新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，顯示住宅政策已成為人口政策關鍵。

他要求將「婚育宅」列為台南人口政策重點，並提高保障比率，讓願意在台南成家與育兒的年輕家庭能優先入住，並借鏡新竹經驗，鼓勵企業設置托育設施與推動彈性工時，讓年輕夫妻享有穩定育兒支持。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌回應，持續檢討少子化問題，除生育獎勵金外，托嬰中心設置，甚至全日托、日托、夜托等需求都是影響現代人不敢生育的原因，市府會努力解決，回應育兒需求。