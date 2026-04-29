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看見幸福台灣／台南市長黃偉哲 全力優化投資環境

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
台南市長黃偉哲。照片／台南市府提供
台南市長黃偉哲。照片／台南市府提供

台南市府在招商、教育、社會福利和交通政策實施交出亮麗成果，市長黃偉哲表示，持續推動台南市政做得更好，成為一座讓市民感到安心、安全的宜居城市。

黃偉哲表示，市府持續優化投資環境，積極引進民間資源投入公共建設與產業布局，任內迄今累積吸引投資逾2,900億元，並創造超過6萬個就業機會，展現強勁產業動能。

值得一提的，台積電（2330）因應AI與先進製程強勁需求，加碼投資台南，規劃於南科特定區A區新建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐帶動周邊，強化產業群聚效應，成為推動經濟成長的重要引擎。

針對教育政策，他說，台南致力提供更優質的教育硬體環境，過去一年完成包括新設沙崙國際高中、蓮潭國中小國中部正式啟用；並全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具。

在打造友善通學環境部分，投入超過13.2億經費完成102校通學環境；同時提升校舍安全，耐震補強改善371棟校舍，並以8.2億元改善1,201間老舊廁所。

此外，力推教學創新，包括推動PBL專題式學習課程，研發推出「生成式AI輔助學習中介平台」，全市逾七成學校應用，承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組更囊括金銀牌；在普及推廣機器人，目前已有90校參與重點學校，並辦理AI機器人全國賽，營造學生展現實力的舞台。

社會福利政策方面，黃偉哲說，台南以「全齡照顧」為核心，打造完善社會安全網。除擴充托育資源、推動公共托嬰與社區照顧據點外，也積極發展長照服務體系，提升長者照顧覆蓋率。

並強化對弱勢族群支持，包括兒少保護、身心障礙者服務及街友關懷等，結合志工與民間力量，擴大服務量能，展現「攜手陪伴」的社福精神。

整體社福政策不僅強調補助，更重視陪伴與重建，提升社會韌性。

台積電 台南 黃偉哲

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