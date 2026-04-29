看見幸福台灣／台南…希望家園 鮭魚返鄉

台南是台灣最古老的城市，歷經數百年歲月洗禮，在做為「文化首府」的同時，正打造讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」，讓台南成為市民的「希望家園」。

依據「2025年經濟日報縣市幸福指數大調查」，台南市的政府統計數據全台排名第11，民意調查結果排名第19。幸福指數以總分39.65分，排名第17。

政府統計數據部分，以「就業」指標表現最為亮眼，為全台第三，反映出市府積極推動產經重鎮，打造更多就業機會。

民意調查結果部分，縣市排名第19，指數平均26.26分。以居住條件最獲市民肯定，位居全台第十。

近年政府推動大南方新矽谷計畫，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，台南是當中重要節點，市府近年也積極協助產業，促使產業再升級。

國科會副主委蘇振綱說，南科無論在產值表現或園區面積上，均居各科學園區之首，透過活動舉辦，展現南科在推動產業發展同時，亦重視從業人員的健康與生活品質，期盼藉由運動促進園區交流與向心力，持續為南科注入成長動能，邁向下一個高峰。

南科管理局局長鄭秀絨表示，面對全球產業快速變化，南科持續展現高度韌性與競爭力，2025年園區營業額已逼近3兆元，不僅產業成果亮眼，也將繼續透過舉辦多元活動，營造宜居宜業的園區環境。

一年一度的「運動在南科」活動今年3月間於鷹萬南科健康生活館熱鬧登場，今年逢南科成立30周年，吸引超過3,000名園區從業人員及民眾熱情參與，一同見證南科充沛的活力與凝聚力。

活動以千人健走揭開序幕，民眾於鳴槍後齊步出發，沿途欣賞園區景緻，並規劃行經園區內的霞客湖環湖步道，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，一邊運動、一邊感受湖景風光，充分體現健康與生活結合的理念。

另包括南科迎曦音樂節、小農市集及堤塘湖羊蹄甲藝文饗宴，皆獲得南科從業人員及鄰近居民熱烈支持與迴響。

南科正積極完善園區生活機能，在醫療方面，南科奇美醫院已於去年動工，預計2029年1月正式營運，未來將提供24小時緊急醫療服務；教育方面，南科實中辦學成果持續獲得肯定，高科實中、嘉科實中及屏科實中也正穩健推進中，逐步建構完善的教育資源體系。