快訊

美伊戰爭爆發以來…首次有日本油輪試圖離開波斯灣 但路線有蹊蹺

韭菜再度翻車！CPO熱門股穩懋再爆8,669萬元違約交割

聽新聞
0:00 / 0:00

南科交通重大建設 北外環四期今辦用地「協議價購」說明會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」四期進度備受關注，台南市政府工務局今天下午在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程（東工區）協議價購會議。工務局表示，依規定發函給土地及土地改良物所有權人，並向民眾說明土地及地上物補償價格等問題。

工務局表示，今日舉辦第四期工程（東工區）協議價購會，邀集地主等所有權人與會，民意代表與地方民眾也到場關心。開會通知依「土地徵收條例」第11條規定「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前…應先與所有權人協議價購或以其他方式取得…所稱市價，指市場正常交易價格。」

有關部分出席地主反應價格問題，工務局說明，協議價購的價格是依「土地徵收補償市價查估辦法」委託不動產估價師依內政部不動產實價登錄蒐集用地範圍附近相同分區、使用的交易實例後進行估價，並由地價評議委員會評定。

另有民眾提出未來工程施工、通車後可能造成的空氣污染、噪音等議題，工務局將擇期召開會議與民眾說明並持續溝通。

工務局強調，北外環第一、三期已通車，二期工程將於2026年底、2027年中陸續完工，北外環四期工程將銜接都會中心，未來完工後，北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪而直達南科，可減少塞車停等時間，行車時間可望由40分鐘縮短至15分鐘。

此外，國道1號北外環交流道預計今年10月完工通車，南來北往更為便利，更加大北外環聯絡效益。

台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供

台南都會區北外環道路工程已進行到永康區甲頂里。本報資料照片
台南都會區北外環道路工程已進行到永康區甲頂里。本報資料照片

台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供
台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供

土地徵收 台南 南科

延伸閱讀

南市新闢公園爆增 議員指「1人管百座公園」市府回應了

桃園龜山下湖蓋公園有望？ 張善政拍板啟動第一階段工程規畫

台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

人力不足…南市公園管理 衍生安全疑慮

相關新聞

南科交通重大建設 北外環四期今辦用地「協議價購」說明會

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」四期進度備受關注，台南市政府工務局今天下午在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程（東工區）協議價購會議。工務局表示，依規定發函給土地及土地改良物所有

台南運河百年音樂祭5月1日登場 「運河遊船」賞水岸光影秀

台南今年迎來運河通航百年，市府5月1日、2日傍晚舉辦「運河百年戶外音樂祭」，卡司涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元風格，彷彿在運河畔開啟了城市巨大的留聲機，創造春、初夏動人的親水樂章。市府更推薦台南運河觀光遊

台南東區人口再跌恐破18萬 議員指生育補助「領完就走」留不住人

台南市議員李宗霖於議會質詢中指出，東區人口目前約為18萬209人，已呈現下滑趨勢，預估今年恐跌破18萬人，顯示人口流失問題逐漸浮現，市府應正視並提出對策。

南瀛王船祭慶復辦60年 台南真護宮先推出王爺紀念小王船

南瀛王船祭復辦滿60年，台南安定蘇厝第一代天府真護宮今天宣布舉行「丁未科五朝王醮南瀛60王船祭」，推出60艘「紀念小王船」供信眾典藏安奉，傳承信仰文化。

嘉義資深媒體人辜士陞辭世 鴨舌帽招牌形象深植人心

資深媒體人辜士陞日前辭世，享壽61歲，家屬將於5月6日在嘉義龍巖嘉雲會館舉行告別式。辜士陞過去長期擔任電視台駐地記者，在嘉義媒體圈深耕多年，以專業熱誠與好人緣著稱，消息傳出後，令地方人士與媒體同業深感

台南青年公共參與徵件倒數 鼓勵行動搶攻10萬元獎金

台南青年公共參與行動計畫」徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲10萬元獎勵金，並有業師輔導、市府團隊交流、成果影片拍攝及成果展現等資源支持，台南市研考會邀請有想法、有行動力的青年朋友把

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。