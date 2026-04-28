南科交通重大建設 北外環四期今辦用地「協議價購」說明會

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」四期進度備受關注，台南市政府工務局今天下午在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程（東工區）協議價購會議。工務局表示，依規定發函給土地及土地改良物所有權人，並向民眾說明土地及地上物補償價格等問題。

工務局表示，今日舉辦第四期工程（東工區）協議價購會，邀集地主等所有權人與會，民意代表與地方民眾也到場關心。開會通知依「土地徵收條例」第11條規定「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前…應先與所有權人協議價購或以其他方式取得…所稱市價，指市場正常交易價格。」

有關部分出席地主反應價格問題，工務局說明，協議價購的價格是依「土地徵收補償市價查估辦法」委託不動產估價師依內政部不動產實價登錄蒐集用地範圍附近相同分區、使用的交易實例後進行估價，並由地價評議委員會評定。

另有民眾提出未來工程施工、通車後可能造成的空氣污染、噪音等議題，工務局將擇期召開會議與民眾說明並持續溝通。

工務局強調，北外環第一、三期已通車，二期工程將於2026年底、2027年中陸續完工，北外環四期工程將銜接都會中心，未來完工後，北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪而直達南科，可減少塞車停等時間，行車時間可望由40分鐘縮短至15分鐘。

此外，國道1號北外環交流道預計今年10月完工通車，南來北往更為便利，更加大北外環聯絡效益。

台南市工務局今天在北區成功里活動中心，召開台南都會區北外環第四期工程(東工區)協議價購會議。圖／台南市工務局提供

台南都會區北外環道路工程已進行到永康區甲頂里。本報資料照片