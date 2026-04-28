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西螺文昌國小舊宿舍群修復開工 助深化客庄文化傳承

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣28日電

西螺鎮文昌國小舊宿舍群修復工程今天開工，預計116年4月完工，客委會盼結合學校與在地社區資源，未來可作為語言與文化教育場域，深化客庄文化傳承與扎根，持續累積西螺地區文化能量。

雲林縣文化觀光處今天舉行西螺文昌國小舊宿舍群修復工程開工典禮，客家委員會副主委廖育珮、雲林縣長張麗善等人出席。

廖育珮指出，雲林縣為全台詔安客家族群分布最為集中地區之一，西螺更是重要客庄據點，具備深厚歷史紋理與文化底蘊。

廖育珮說，客委會近年持續重視西螺地區客庄文化保存與環境營造，除支持文昌國小舊宿舍群前期規劃及修復工程外，也陸續補助西螺街長宿舍等文化資產修復及再利用工作，展現對西螺客庄發展的重視。

客委會盼透過此案結合學校與在地社區資源，未來不僅可作為語言與文化教育場域，也有助於深化客庄文化傳承與扎根，持續累積西螺地區文化能量。

張麗善表示，文昌國小承載西螺地區百年教育記憶，舊宿舍群更完整保留日治時期至戰後初期的校園生活紋理，是極具代表性歷史場域；全案由客委會與地方共同推動，透過中央補助資源與地方協力執行，讓歷史空間得以修復再生，未來將轉化為教育與文化推廣場域，深化地方文化內涵並帶動整體發展。

文昌國小舊宿舍群原為日治時期校長及教職員居住空間，宿舍與校園比鄰，呈現「以校為家」教育生活型態，雲林縣府在民國104年3月30日登錄為歷史建築。

雲林縣文觀處說明，文昌國小舊宿舍群修復計畫總經費新台幣4400萬元，預計116年4月完工，除保留原有建築形式、材料及空間紋理，並同步進行結構補強與安全改善措施，在兼顧歷史真實性與使用安全前提下，導入教育展示、文化推廣及社區共享等多元機能，讓歷史建築得以持續被使用與活化。

雲林 宿舍

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