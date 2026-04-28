台南運河百年音樂祭5月1日登場 「運河遊船」賞水岸光影秀

台南今年迎來運河通航百年，市府5月1日、2日傍晚舉辦「運河百年戶外音樂祭」，卡司涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元風格，彷彿在運河畔開啟了城市巨大的留聲機，創造春、初夏動人的親水樂章。市府更推薦台南運河觀光遊船，除可欣賞航程沿岸風光，途中所經的12座橋，也各有各的典故特色，以及不同的工法造景。

市府表示，將於5月2日壓軸開唱的本土天團玖壹壹，過去曾有在節目中親身搭乘台南運河遊船的體驗，當時成員洋蔥表示「吹著風，看著左右兩邊的風景，很舒適！」

這次民眾除了可以來聽喜愛的歌手精采的演出外，也可以搭乘運河遊船，上船後放鬆聽著導覽員的解說及溫暖的聲線，搭配橋體的燈光秀、光影流動的夜景及天際線，享受台南運河這條金色流域所創造的怡人風情、舒緩一天的疲憊。

市長黃偉哲指出，台南運河在歷經前後幾任市長的整治，這幾年來市政府在岸邊配合建築、景色設計別出心裁的光雕，夜間坐在遊船上欣賞兩邊岸上、水中絢爛的光影特效，令人心曠神怡，景緻豐富且有特色。

市府說，搭乘夜間航次可觀賞到安億橋至臨安橋兩岸沿線長約2點多公里的燈光藝術造景「金色流域」，以燈光作背景，重現古運河風貌，沿線景觀亮點不少，包括，河樂廣場旁舊魚市場圍籬蛻變而成的「大海的寶物」藝術牆、多次榮獲燈光獎項且深受喜愛的「大魚的祝福」地景藝術及金城里活動中心轉角與大魚呼應放閃的「大魚星光牆」，這些景點也是婚紗攝影、網帥網美拍照打卡的必拍景點。

「怎麼拍，怎麼美！」黃偉哲說。適逢今年迎接運河開航百年，市府在南岸望月橋至承天橋一帶，打造光影藝術展演，氛圍浪漫又有故事感，現場安排「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」3大燈光藝術裝置，各有巧思。歡迎全國民眾趁著五一連假來台南，品嚐美食、體驗運河水岸觀光、聽演唱會享受悠閒的假期時光，感受台南這座城市獨有的底蘊與風采。

主辦單位新聞及國際關係處表示，民眾除了可站在環河街前的腹地，一邊欣賞運河夕陽景緻，一邊聆聽演唱會外，河樂廣場4月28日進行每周二休園水池清潔及設施巡檢維護後，當周不再放水，並於下方親水公園盡頭處架設大型螢幕，方便民眾吹著晚風、愜意的聆聽演唱會，創造出運河百年盛典下一期一會的回憶。不克前來的民眾，也可打開電視第3公用頻道收看轉播。

台南運河百年戶外音樂祭5月1日至2日登場，活動晚間6時至9時在中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）舉行，5月1日（周五）卡司包括理想混蛋、邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰及Saturnday，活動由徐凱希主持；5月2日（周六）則由玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面及公館青少年接力演出，主持陣容為徐凱希與籃籃。

台南運河觀光遊船，除可欣賞航程沿岸風光，途中所經的12座橋，也各有各的典故特色，以及不同的工法造景。記者吳淑玲／攝影

台南運河觀光遊船，除可欣賞航程沿岸風光，途中所經的12座橋，也各有各的典故特色，以及不同的工法造景。記者吳淑玲／攝影