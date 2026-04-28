黃敏惠喊話中央 兌現承諾建高鐵聯外輕軌、全額負擔鐵路高架化

嘉義市長黃敏惠上午率市府團隊列席議會施政報告，以「經濟共榮、社會共創、環境共生」三大主軸說明市政治理成果。高分貝喊話中央兌現承諾建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義火車站之間聯外輕軌藍線，並全額負擔鐵路高架化工程款， 減輕市府財政負擔。

黃敏惠指出，嘉市長期維持財政紀律，連續16年零舉債、公共債務連8年為零，在不增加負債前提下持續推動建設與民生政策。市府透過消費現金發放、商圈振興券及國旅自由行住宿補助等措施，帶動地方消費與觀光動能，其中國旅補助申請人數突破12萬人，顯示政策發揮效益。她說，市府推動「生活新路網」與「三橫三縱」交通改善計畫，結合公共運輸升級與舊城再生策略，透過青年創業、場域活化與文旅創新，讓舊城區重新注入發展活力。

施政報告後，議員張秀華質詢，日前行政院長卓榮泰視察市西區國民運動館，黃敏惠當面爭取輕軌建設，展現積極態度，質疑在場立委王美惠是否為地方發聲。張秀華指出，中央未履行鐵路高架化工程「全額負擔」承諾，使嘉市須負擔約47.2億元，答應的輕軌建設也未核定，讓市民失望。

對此，黃敏惠表示，鐵路高架化與高鐵聯外輕軌是城市發展關鍵建設，中央未兌現承諾，影響城市發展動能，直言「對嘉市情何以堪！」她強調，向中央反映地方需求，是擔憂嘉市遭邊緣化，當天已當面向卓榮泰表達地方期待，相信在場立委理解地方心聲，加速重大交通建設推動。

為改善嘉市區交通瓶頸與提升運輸效能，市府配合行政院推動鐵路高架化計畫，因原物料上漲等因素，計畫總經費調整為334.25億元，其中地方分擔47.23億元，沉重負擔已影響其他公共建設的進行。目前嘉市仍依工程進度負擔配合款，並已撥付27.931億元。黃敏惠呼籲中央履行承諾，全額負擔工程經費，加速嘉市地方建設進行。