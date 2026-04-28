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台南東區人口再跌恐破18萬 議員指生育補助「領完就走」留不住人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖針對人口流失質詢民政局長姜淋煌。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李宗霖針對人口流失質詢民政局長姜淋煌。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員李宗霖於議會質詢中指出，東區人口目前約為18萬209人，已呈現下滑趨勢，預估今年恐跌破18萬人，顯示人口流失問題逐漸浮現，市府應正視並提出對策。

李宗霖表示，近年各縣市積極推動生育補助，但實際效果值得檢視。他要求民政局統計「生育津貼領取家庭於兩年後的戶籍留存率」，以了解補助政策是否真正達到留住年輕家庭的效果。根據台北市經驗顯示，領取生育補助後兩年內搬離比例高達八成，凸顯「領完就走」的政策困境。他質疑，台南市近三年領取生育津貼家庭的戶籍留存率為何？是否也出現類似情況？

人口外流與高居住成本、各縣市補助差距縮小等因素有關，強調台南應思考更具競爭力的誘因，特別是在南科發展帶動下，更應把握機會留住年輕人口。隨著高雄、嘉義等縣市補助差距縮小，若仍依賴一次性發放現金，將難以形成長期誘因，人口政策恐流於短線操作。

李宗霖指出，單靠生育補助已無法留住年輕家庭，應從居住、托育與整體生活條件全面檢討，並主張將「婚育宅」納入人口政策核心工具。內政部已因應少子化調升社會住宅「婚育宅」比例，中央興辦社宅至少保留20%優先提供新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，顯示住宅政策已成為人口政策關鍵。

他要求民政局與都發局積極研議，將「婚育宅」列為台南人口政策重點，並提高保障比例，讓願意在台南成家與育兒的年輕家庭能優先入住、安心生活。同時，

他也強調應強化跨局處合作，借鏡新竹經驗，鼓勵企業設置托育設施與推動彈性工時，讓一般勞工也能享有穩定育兒支持，而非僅限科技產業。

民政局戶政科科長林月琴回應，關於領取生育津貼家庭的戶籍留存率本市尚無統計。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌則表示，關於少子化，有與都發局商討跨局處共同研議，亦持續檢討。除生育獎勵金外，托嬰中心設置，甚至全日托、日托、夜托等考量，也都是現代人不敢生育的原因，民政局將努力了解並解決。

李宗霖強調，人口政策的核心不在於補貼金額，而在於是否改善生活品質，唯有讓年輕人「住得下、養得起」，台南才能真正減緩人口流失、提升生育意願。

生育補助 生育 台南

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