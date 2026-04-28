南瀛王船祭慶復辦60年 台南真護宮先推出王爺紀念小王船

南瀛王船祭復辦滿60年，台南安定蘇厝第一代天府真護宮今天宣布舉行「丁未科五朝王醮南瀛60王船祭」，推出60艘「紀念小王船」供信眾典藏安奉，傳承信仰文化。

真護宮王船祭早在清朝同治年間開始舉辦，日據時代因政策禁止中斷，直到1967年地方父老倡議廟方恢復舉辦。

管委會主委陳榮春說，民國56年復辦五朝王醮南瀛王船祭後，持續至今從未中斷。管委會與台南市王船祭文化協會團隊多年投入、信眾支持，王船祭民國98年獲評定列入台南文化資產，102年內政部評選為「台灣宗教百景」，展現深厚文化底蘊與宗教價值。

廟方說，適逢復辦一甲子，「奉王爺諭示南瀛王船祭將擴大隆重舉行」。真護宮特別依循傳統王船祭王船樣式，精心打造60艘紀念小王船，象徵60年來信仰傳承與神恩庇佑，供有緣信眾恭請回府安奉，祈求護家佑業、凡事一帆風順。

陳榮春指出，紀念小王船歷時一年多籌備設計，以真護宮古典王船為雛型、全台首艘「南瀛壹號」為樣本，尺寸長一尺三寸、寬四寸半、高一尺兩寸，外型精緻典雅。

他說，小王船邀負責三年一科王船建造的國寶級「良藝王船團隊」、國寶級彩繪匠師蘇榮仁老師全手工打造，船身選用檜木製作，兼具藝術價值與保存意義。每艘均附專屬證書限量60艘不再版，具高度收藏價值與世代傳承意義。

真護宮表示，信眾須先向王爺稟報祈願，再至廟方櫃檯辦理預約登記，並繳交成本費4萬5千元。完成登記後，即列為小王船恩主名冊。

廟方說，明年丁未科五朝王醮將為紀念小王船舉行開光與鑑醮加持儀式，祈賜靈感。安奉於住家，可祈求闔家平安、安奉於公司行號寓意事業鴻圖、財源廣進。恭送王船遊天河儀式完成後，再請小王船主於10日內至真護宮辦理請回供奉事宜，並繳納開光及鑑醮相關科儀費用2萬元。

真護宮說，紀念小王船承載60年南瀛王船祭文化精華與護國佑民精神，即日起開放預約登記。查詢電話：06-5922335。

台南真護宮南瀛王船祭慶祝復辦60年，今先推出王爺紀念小王船。記者周宗禎／攝影

台南真護宮南瀛王船祭慶祝復辦60年，今先推出王爺紀念小王船。記者周宗禎／攝影

台南真護宮南瀛王船祭慶祝復辦60年，今先推出王爺紀念小王船。記者周宗禎／攝影

廟方一早宣布推出小王船，中午前已有各地信眾10多人登記。圖／讀者提供