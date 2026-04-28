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嘉義資深媒體人辜士陞辭世 鴨舌帽招牌形象深植人心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
無論嘉義縣市大小新聞，常能見到他扛著錄影機穿梭現場的身影。圖／翻攝臉書
無論嘉義縣市大小新聞，常能見到他扛著錄影機穿梭現場的身影。圖／翻攝臉書

資深媒體人辜士陞日前辭世，享壽61歲，家屬將於5月6日在嘉義龍巖嘉雲會館舉行告別式。辜士陞過去長期擔任電視台駐地記者，在嘉義媒體圈深耕多年，以專業熱誠與好人緣著稱，消息傳出後，令地方人士與媒體同業深感不捨。

辜士陞曾任TVBS駐嘉義記者，在地方採訪多年，其名字幾乎與該媒體畫上等號。無論嘉義縣市大小新聞，常能見到他扛著錄影機穿梭現場的身影。雖曾因病一度離開媒體圈，但在休養後重返崗位，近年更常帶著兒子辜愷頡父子同行採訪，成為嘉義新聞界的一段佳話。

除了新聞採訪，辜士陞也熱心公益。台灣偏鄉兒童教育基金會曾找他協助拍攝，他隨即應允幫忙。家屬表示，辜士陞對攝影自我要求極高，為了捕捉最完美的畫面，即使委託拍照，他也常連拍300多張照片後再細心篩選，力求完美呈現。

在友人眼中，辜士陞總是面帶微笑，為場合帶來平和與歡笑。他的招牌形象是頂鴨舌帽，曾被妻子揶揄連晚上都戴帽子顯得突兀，他則以「這樣比較低調」幽默回應。面對病痛，他依然保持樂觀，4月11日還在臉書貼出住院影片，並以一派輕鬆的語氣為自己加油。

4月26日傳來辜士陞辭世訊息，眾多友人陸續前往靈前追思，靈堂湧入來自各地的好友。家屬表示，看到許多多年未見的友人在靈前重聚，共同追憶當年跑新聞的趣事，感嘆這又是辜士陞在人生最後一刻促成的一件好事。

辜士陞總是面帶微笑，他的招牌形象是頂鴨舌帽。圖／翻攝臉書
辜士陞總是面帶微笑，他的招牌形象是頂鴨舌帽。圖／翻攝臉書

家屬在靈前放著小辜生前鍾愛的鴨舌帽。記者李宗祐／攝影
家屬在靈前放著小辜生前鍾愛的鴨舌帽。記者李宗祐／攝影

TVBS 嘉義 龍巖

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