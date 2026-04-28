走進老宅看台南運河百年 「運河有影」本周進入尾聲

台南運河通航滿百周年，台南市政府本月舉辦一系列紀念展等活動，帶動參觀熱潮，其中，由文化局推出的「運河有影—台南運河百年紀念展」結合歷史影像、文物與互動設計，開展以來吸引逾7300人次入場，文化局表示，該展覽本周邁入尾聲，歡迎民眾把握機會觀展。

文化局說，「運河有影—台南運河百年紀念展」由「南渡策室」策展，在中西區信義街老宅「硓𥑮石．芳宅」開展，邀集多位在地學者與文史工作者，從歷史、建築與城市發展面向，梳理運河百年變遷，也安排音樂演出，讓民眾透過聽覺與空間氛圍，感受運河與城市生活的連結。

此外，展覽中呈現許多老照片與文物，並設置地圖疊圖等互動區，讓觀眾比對不同時期城市紋理；現場留言牆則匯集民眾祝福，像是「一起愛護台南」、「讓運河文化延續下一代」等文字語言，紛紛展現民眾對地方的情感。

文化局指出，今年適逢運河百年，該展覽不僅回顧歷史，也透過影像、文字與場域體驗，引發對水岸未來發展的想像，運河有影—台南運河百年紀念展將展至5月3日止，5月1日至3日特規厝裏裏裏裏市集」，邀集文創品牌設攤，歡迎民眾把握最後展期，同時細細品味老屋的風采。