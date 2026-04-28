快訊

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

聽新聞
0:00 / 0:00

台南青年公共參與徵件倒數 鼓勵行動搶攻10萬元獎金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南青年公共參與行動計畫」徵件徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲得10萬元獎勵金，並獲得業師輔導、與市府團隊交流等機會與相關資源。圖／台南市研考會提供
台南青年公共參與行動計畫」徵件徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲得10萬元獎勵金，並獲得業師輔導、與市府團隊交流等機會與相關資源。圖／台南市研考會提供

台南青年公共參與行動計畫」徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲10萬元獎勵金，並有業師輔導、市府團隊交流、成果影片拍攝及成果展現等資源支持，台南市研考會邀請有想法、有行動力的青年朋友把握機會踴躍報名，詳情請見研考會官網最新消息。

研考會表示，台南青年公共參與行動計畫進入第二年，首年推出即吸引18隊報名參加，展現青年對公共事務及社會行動的高度熱情。為讓更多青年朋友有機會參與，今年持續推動本計畫，並透過系列徵件活動與培力課程，協助青年從關心議題、形成構想，到實際提出可行方案，逐步累積公共參與所需的能力與經驗。

市長黃偉哲表示，青年是城市進步的重要力量，市府持續推動青年公共參與，希望提供更友善的舞台與資源，鼓勵青年從關心生活周遭議題開始，逐步形成提案、展開行動，將對城市的觀察與關心轉化為具體實踐。

「提案工作坊」昨天在國立台南大學舉辦，吸引逾50名青年參與，成員涵蓋大專院校學生及社會青年，邀請元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君，以及林事務所執行長林承毅擔任講師，分別從公共政策思考與社會實踐行動兩個面向切入。

劉宜君引導青年學習如何聚焦議題、收斂視野，找出提案真正要回應的核心問題；林承毅結合多年帶領設計工作坊與社會實踐經驗，分享如何走進現場、看見問題，並進一步把觀察轉化為具體提案與行動策略，工作坊現場討論踴躍，青年們把握機會提出自身提案構想，與講師進行交流請益，在一來一往的對話中激盪出更多行動想像與實作方向。

研考會主委王效文表示，除推動青年公共參與行動計畫外，市府也持續辦理大專生暑期實習、非暑期工讀、市政參訪及南青出任務等活動，讓青年從不同管道接觸公共事務、參與市政、累積實作經驗。

台南 團隊 青年

延伸閱讀

莊競程辦新竹青年座談會 提出四大地基打穩新竹未來

傳善獎公開8家機構三年創新實戰歷程

凱基證券連續四年支持原鄉小農 以行動實踐在地關懷

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

相關新聞

粉紅村變金黃花毯村 竹崎鄉義隆村金針花海大爆發

以花旗木花海聞名的嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。母親節前盛開期。村長葉志紘表示，栽種品種為「台東一號」，適應當地土壤氣候，再加上自動灑水與細心施肥管理，讓花況大爆發。他說，「花旗木被老天收走，但老天又還給我們一片金針花海。」

斗六鐵路高架化交通部通過就等行政院點頭 今年若核定最快11年後完工

雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。延宕近9年的

南瀛王船祭慶復辦60年 台南真護宮先推出王爺紀念小王船

南瀛王船祭復辦滿60年，台南安定蘇厝第一代天府真護宮今天宣布舉行「丁未科五朝王醮南瀛60王船祭」，推出60艘「紀念小王船」供信眾典藏安奉，傳承信仰文化。

嘉義資深媒體人辜士陞辭世 鴨舌帽招牌形象深植人心

資深媒體人辜士陞日前辭世，享壽61歲，家屬將於5月6日在嘉義龍巖嘉雲會館舉行告別式。辜士陞過去長期擔任電視台駐地記者，在嘉義媒體圈深耕多年，以專業熱誠與好人緣著稱，消息傳出後，令地方人士與媒體同業深感

台南青年公共參與徵件倒數 鼓勵行動搶攻10萬元獎金

台南青年公共參與行動計畫」徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲10萬元獎勵金，並有業師輔導、市府團隊交流、成果影片拍攝及成果展現等資源支持，台南市研考會邀請有想法、有行動力的青年朋友把

人力不足…南市公園管理 衍生安全疑慮

闢建公園已成為民代及首長的政績，台南市各地公園快速增加卻暴露管理人力不足，議員指接連有孩童在公園遊玩受傷，引發家長憂心，因目前公園管理責任分工，一公頃以上屬市府工務局，一公頃內屬於公所，造成一個公所職員要管上百座公園的現象，恐無法落實巡視導致安全隱憂；市府指有撥經費給里辦公處協助認養，也籲市民共同維護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。