台南青年公共參與徵件倒數 鼓勵行動搶攻10萬元獎金

台南青年公共參與行動計畫」徵件至4月30日中午12時截止，入選團隊每組最高可獲10萬元獎勵金，並有業師輔導、市府團隊交流、成果影片拍攝及成果展現等資源支持，台南市研考會邀請有想法、有行動力的青年朋友把握機會踴躍報名，詳情請見研考會官網最新消息。

研考會表示，台南青年公共參與行動計畫進入第二年，首年推出即吸引18隊報名參加，展現青年對公共事務及社會行動的高度熱情。為讓更多青年朋友有機會參與，今年持續推動本計畫，並透過系列徵件活動與培力課程，協助青年從關心議題、形成構想，到實際提出可行方案，逐步累積公共參與所需的能力與經驗。

市長黃偉哲表示，青年是城市進步的重要力量，市府持續推動青年公共參與，希望提供更友善的舞台與資源，鼓勵青年從關心生活周遭議題開始，逐步形成提案、展開行動，將對城市的觀察與關心轉化為具體實踐。

「提案工作坊」昨天在國立台南大學舉辦，吸引逾50名青年參與，成員涵蓋大專院校學生及社會青年，邀請元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君，以及林事務所執行長林承毅擔任講師，分別從公共政策思考與社會實踐行動兩個面向切入。

劉宜君引導青年學習如何聚焦議題、收斂視野，找出提案真正要回應的核心問題；林承毅結合多年帶領設計工作坊與社會實踐經驗，分享如何走進現場、看見問題，並進一步把觀察轉化為具體提案與行動策略，工作坊現場討論踴躍，青年們把握機會提出自身提案構想，與講師進行交流請益，在一來一往的對話中激盪出更多行動想像與實作方向。

研考會主委王效文表示，除推動青年公共參與行動計畫外，市府也持續辦理大專生暑期實習、非暑期工讀、市政參訪及南青出任務等活動，讓青年從不同管道接觸公共事務、參與市政、累積實作經驗。