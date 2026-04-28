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斗六鐵路高架化交通部通過就等行政院點頭 今年若核定最快11年後完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善（左二）昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。圖／雲林縣政府提供
雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善（左二）昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。圖／雲林縣政府提供

雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。延宕近9年的計畫，邁入報請行政院核定的關鍵里程碑，若今年順利核定，整體工程預估約11年可望完成。

該計畫自2017年啟動可行性研究以來，中央審查歷程漫長。張麗善昨率交通工務局團隊與會，針對台鐵營運安全及多項工程技術問題逐一說明。審查結論要求縣府就經濟效益評估、區間車行駛影響等細節補充修正，「修正後通過」可行性研究報告。待送鐵道局確認無誤後，即可報請行政院核定。

張麗善表示，感謝中央正視地方對公共安全與都市發展的迫切需求，縣府將依委員意見儘速修正。她指出，即使順利通過行政院核定，該案自籌款高，後續仍需約2年綜合規劃及約9年施工期，「到時我都已經老扣扣了，我是為了雲林人的安全與尊嚴，所以願意承擔」，盼中央加快行政流程，讓建設早日落實。

斗六鐵路立體化採全線高架化設計，全長約6.5公里，完工後將可消除市區7處平交道、2處地下道及3處陸橋，改善交通瓶頸及行車安全。

回顧審查過程，斗六鐵路立體化自2020年進入中央審查後一波三折，長期卡關於台鐵路線配置、車站北側曲線調整及施工期間臨時平交道設置等關鍵技術議題。進度遲滯引發地方民眾不滿，甚至多次出現抗爭聲音，也成為藍綠攻防焦點。

直到2025年11月技術定調會議，縣府在兼顧施工安全與財務可行性下，與中央及台鐵達成共識，改採拆除3座陸橋並設置臨時平交道方案，順利排除核心爭議，為計畫解套。

此案也獲得雲林藍綠立委的高度重視。國民黨立委張嘉郡昨陪同參加交通部審查會議，她表示，欣慰交通部「從善如流」，正視斗六人的聲聲喚，這對雲林交通安全與通行效率有重大助益，盼行政院盡快核定。

民進黨立委劉建國則指出，後續請縣府依審查意見修正，經鐵道局確認後，再報請行政院核定。他期盼這最後一哩路能走得真正順利，讓全案儘速核定，早日帶給鄉親更優質的交通環境。

汪令堯表示，昨天是本案在交通部的第4次審查會，先前幾次審查會意見，已經修正完畢；昨會議中有關可行性報告書中的細節修正，縣府將盡快修正後送鐵道局檢視無誤，即報請行政院核定。

雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。圖／雲林縣政府提供
雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」出現重大突破。雲林縣長張麗善昨率縣府團隊北上參與交通部審查會議，歷經約150分鐘詢答與討論，審查委員會最終決議「修正後通過」可行性研究報告。圖／雲林縣政府提供

行政院 審查委員會 交通部

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