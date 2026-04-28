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粉紅村變金黃花毯村 竹崎鄉義隆村金針花海大爆發

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專

花旗木花海聞名的嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。母親節前盛開期。村長葉志紘表示，栽種品種為「台東一號」，適應當地土壤氣候，再加上自動灑水與細心施肥管理，讓花況大爆發。他說，「花旗木被老天收走，但老天又還給我們一片金針花海。」

義隆村以浪漫「阿拉伯粉紅村」聞名，因綽號「阿拉伯」村長葉志紘2012年打造家鄉景觀，歷經10年栽植超過3千株花旗木，每逢清明前後盛開，村落染上夢幻粉紅，吸引遊客朝聖。然而去年受丹娜絲颱風侵襲，強風豪雨重創花旗木，不少樹木折損，今年花況不若以往壯觀，粉紅花海退場。不過，義隆村卻意外迎來另一場驚喜。

原來葉志紘3年前悄悄布局，在山坡地大量種植約3萬株金針花，今年氣候穩定全面盛開，金黃色花朵鋪滿山頭，遠看如同一條流動的金色地毯，與翠綠山景交織成壯麗畫面，讓義隆村從「粉紅村」華麗轉身為「金黃花村」。迎接金針花季，義隆村5月2日上午9時30分開幕，5月每逢周末規畫音樂演出與手作體驗活動，包括5月9日、16日、23日，讓遊客不只賞花，也能沉浸在悠閒的鄉村藝文氛圍中。

特別的是，過去不少嘉義鄉親遠赴花東種金針花，如今技術與經驗「回流」，成功在地開花結果。葉志紘強調，現在不用長途跋涉到東部，在竹崎就能欣賞到同樣壯觀的金針花海。金黃花浪隨風搖曳，映照5月暖陽，也為母親節增添溫馨氛圍。村長誠摯邀請民眾牽著媽媽的手，一同走進這片溫柔燦爛的花海，留下最動人的初夏回憶。

嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專

嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專

嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專

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嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」義隆村，母親節前迎來絕美金針花花期，約3萬株金針花海，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫，目前花況約7成，即將迎接盛開花期，5月2日上午9點30分金針花季開幕。圖／取自阿拉伯的粉紅村粉專

母親節 嘉義 花旗木 金針花

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