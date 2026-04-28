台南安南區發展快 基層公務員負荷重

台南市人口增加最快速的安南區因重劃案多，目前有一○七座公園居全市第一，且逾百座是一公頃以下由公所管理，由一名技士負責，五年來從管理七十多座到現在上百座，一度萌生離職；加上受限員額管控，安南區公所正式人力僅六十七人，因不堪工作負荷已有兩位課長降職等調到其他單位，市府說已增派臨時人員協助。

安南區快速發展重劃區多，每個重劃區都會設置鄰里公園，家長非常重視，民代也會爭取，首長更把這當成政績，公園數量近年來快速增加，但僅有一名技士負責上百座公園，一度萌生離職念頭，在長官勸留下才繼續任職。但有兩位課長自願從八職等降調為七職調離現職，也非擔任主管，人力分配不均已打擊基層士氣。

市議員蔡麗青指出，安南區人口快速增加已突破二十萬，成為全市第二大行政區，僅次於永康區，但公所人力編制卻比其他行政區少，永康區正式編制人員有九十八人，東區面積小編制也有六十八人，多年來在議會質詢中持續反映人力問題，升格直轄市多年，安南區公所行政、消防、警力等服務量能仍沿用舊有編制，明顯不符實際需求。

蔡麗青批市府遲未提出具體改善方案，導致基層人員負擔沉重，並影響服務效率與市民權益，安南區居民不應被視為「次等公民」，市府應早日檢討各行政區合理人力配置，而非一再拖延。

副市長兼民政局長姜淋煌表示，台南市總人口約一百八十六萬並未增加，受中央公務人員總額管制限制，無法直接擴編，安南區人口增加確實帶給基層壓力，但各行政區均不願減少人力配置，目前先以增派臨時人力協助安南區公所，也會全面檢討各行政區人力合理配置。