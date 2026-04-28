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人力不足 南市公園管理 衍生安全疑慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市安南區商六十重劃區就有兩座公園，其中的草湖寮歷史公園面積較小，由安南區公所管理，並由當地里辦公室認養。記者吳淑玲／攝影
台南市安南區商六十重劃區就有兩座公園，其中的草湖寮歷史公園面積較小，由安南區公所管理，並由當地里辦公室認養。記者吳淑玲／攝影

闢建公園已成為民代及首長的政績，台南市各地公園快速增加卻暴露管理人力不足，議員指接連有孩童在公園遊玩受傷，引發家長憂心，因目前公園管理責任分工，一公頃以上屬市府工務局，一公頃內屬於公所，造成一個公所職員要管上百座公園的現象，恐無法落實巡視導致安全隱憂；市府指有撥經費給里辦公處協助認養，也籲市民共同維護。

市議員李中岑表示，有家長陳情孩童到安南區十二佃公園遊玩額頭受傷，另有孩童在地景公園遊玩時，因地面不平有坑洞，先前有民眾在公園遊樂器材旁發現施工遺留的釘子，質疑公園數量增加，但人力不足恐無法落實管理，衍生安全問題。

李中岑指出，許多公園雖由區公所代管，但建設與維護經費仍由工務局支出，責任分工模糊，導致問題難以及時解決，以安南區公所只有一名職員要管理上百座公園，民眾第一時間通報一九九九案件，往往執行率不佳，最後只能求助民代，顯示制度仍有缺口。

工務局公園管理科表示，目前全市含特色公園在內有五百八十座公園，其中，八十九座大型公園由工務局負責維護管理，規模較小的社區鄰里公園，由各區公所分工管理，多數在地里長「認養」帶領環保志工或社區居民維護。

工務局每年會編列相關經費補助各里，協助各地公園的基本維護與改善。若公園出現小型設施損壞或像地面有坑洞等，里長會在群組通報，相關單位會盡速派員處理；樹木整理、除草或設施修復，則由區公所透過開口契約方式辦理派工。

工務局指出，隨著公園數量持續增加，在既有人力與資源有限的情況下，公園維護更仰賴地方社區共同參與。公園屬於全民共享空間，呼籲民眾發揮公德心，共同維護環境整潔。也提醒家長應多加留意孩童在公園內的使用安全，依設施分齡規範適當使用，營造安全的休憩空間。

台南

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