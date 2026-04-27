南市新闢公園爆增 議員指「1人管百座公園」市府回應了

台南市各地公園快速增加卻曝露管理人力不足，議員指接連有孩童在公園遊玩受傷，引發家長憂心，因目前台南市公園管理責任分工，1公頃以上屬市府工務局，1公頃以下屬於公所管理，導致一個公所職員要管上百座公園的現象，恐無法落實巡視導致安全隱憂頻傳，呼籲市府正視問題。

工務局公園管理科表示，目前全市含特色公園在內有580座公園，都已納入管理體系。其中，89座大型公園由工務局負責維護管理，規模較小的社區鄰里公園，則由各區公所分工管理。在日常維護上，多數公園採「認養制度」，由在地里長帶領環保志工或社區居民共同維護。

市議員李中岑表示，有孩童到安南區十二佃公園遊玩額頭受傷，家長第一時間打電話向他求助，他建議立即報案並驗傷，保留相關單據以保障權益；另有孩童在地景公園遊玩時也受傷，先前也傳出有民眾在公園遊樂器材旁發現施工遺留的釘子，質疑因人力不足造成管理疏忽，恐有安全之虞。

李中岑指出，目前公園雖由區公所代管，但建設與維護經費仍由工務局支出，責任分工模糊，導致問題難以及時解決，以安南區公所只有一名職員要管理上百座公園，民眾第一時間通報1999案件但往往執行率不佳，最後只能求助民代，顯示制度仍有缺口。

工務局說明，每年也會編列相關經費補助各里，協助各地公園的基本維護與改善。若公園出現小型設施損壞或像地面有坑洞等，里長會在群組通報，相關單位會盡速派員處理；樹木整理、除草或設施修復，則由區公所透過開口契約方式辦理派工，以提升處理效率。

工務局指出，隨著公園數量持續增加，在既有人力與資源有限的情況下，公園維護更仰賴地方社區共同參與。由於公園屬於全民共享空間，呼籲民眾發揮公德心，共同維護環境整潔。也提醒家長應多加留意孩童在公園內的使用安全，依設施分齡規範適當使用，避免發生意外，共同營造安全、友善的休憩空間。

台南市安南區商60重劃區內就有兩座公園。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區商60重劃區內就有兩座公園。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區商60重劃區內就有兩座公園。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區商60重劃區內就有兩座公園。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區商60重劃區內就有兩座公園。記者吳淑玲／攝影