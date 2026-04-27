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台南5至10月平日住宿3好康 折扣、回饋還能抽獎

中央社／ 台南27日電

台南市政府與旅宿業者合作，將自5月1日起推出非假日「住宿台南好康三重送」活動，內容包含「住1晚送1晚」、「連住3晚第3晚免費」，消費回饋等優惠，還能參加抽獎。

台南市長黃偉哲下午出席活動宣傳記者會致詞表示，根據統計資料顯示，台南近年旅宿市場持續成長，在旅宿業房間數增加近5000間情況下，飯店住宿率還能升高約13%，民宿住宿率也顯著提升。

他說，去年造訪台南的海外旅客約59萬人次，較以往增加約10萬人次，顯示台南觀光吸引力持續攀升，觀光人潮同時帶動購物與消費動能，讓旅客在欣賞城市風貌之餘，也為整體觀光產值注入活水。

黃偉哲指出，5、6月為傳統旅遊淡季，市府特別攜手旅宿業者推出多項平日限定好康優惠，讓旅客以更實惠方式體驗台南美食、文化與生活風情，希望大家把握機會造訪台南，享受輕鬆愜意城市旅行，並參與抽獎活動，增添旅遊樂趣。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，這次優惠活動包含3大好康，從住宿折扣到消費回饋再到抽獎機制，讓旅客「住越多、省越多、玩越多、賺越多」。

他說，住宿優惠方面，推出「住1晚送1晚、連住再升級」方案，結合台糖長榮酒店、台南晶英酒店、台南大飯店等30家以上旅宿業者，於5月至6月期間推出住1晚送1晚優惠；5至10月則提供連住3晚第3晚免費方案，入住還有機會獲得限量「卡皮胖拉小提燈」。

林國華表示，點數折抵方面，旅客加入官方LINE帳號（@tainantravels），即可領取500點（等同新台幣500元），活動期間至德元埤、葫蘆埤及虎頭埤三大埤塘園區消費，每次再加碼200點，點數可於88家合作業者折抵平日住宿費，最高可享1100元住宿回饋。

他說，在抽獎活動方面，凡於5月至10月入住台南合法旅宿並登錄發票，即可參加總價值破百萬元抽獎活動，獎項包含家電、餐券及農特產品等，最大獎為價值15萬元以上星級旅館「吃到飽或住到飽」方案。

台南 市場 黃偉哲

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