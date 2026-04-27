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台灣燈會清潔員控訴遭欠薪 嘉縣府強力介入要求4月30日前全數發放

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2026台灣燈會圓滿落幕當晚，嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出。圖／資料照片
2026台灣燈會圓滿落幕當晚，嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出。圖／資料照片

2026台灣燈會落幕後，傳出部分清潔工作人員尚未領取薪資。嘉義縣政府勞青處表示，接獲消息後，已火速要求外包廠商限期發放，並強調勞工權益不容受損，絕對會持續追蹤辦理進度，確保薪資全數入帳。

勞青處說明，此案由嘉義縣環保局辦理招標，現已函請環保局加強督導廠商履約管理，要求薪資給付應符合勞基法規定。經初步了解，外包廠商林經理在面試時曾說明薪資於清明節後分批發放，目前多數人員已領取，但有部分員工因資料不全或聯繫未果，導致發放延遲。縣府已要求廠商加速確認資料，並於本月底前入帳。

縣府後續將指派勞動檢查員至現場辦理法令遵循查核，確認廠商作業符合法規。若仍有工作人員未領取薪資或有疑義，可備妥工作與聯繫紀錄向勞青處申訴，以利後續協助處理。

勞基法 薪資 台灣燈會

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