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拒絕「對著我家尿」 嘉市東門圓環尿尿小童「增員」引論戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市東門圓環尿尿小童4名或6名之爭，議員傅大偉促還原歷史記憶。圖／翻攝嘉義市政府網站
嘉義市東門圓環尿尿小童4名或6名之爭，議員傅大偉促還原歷史記憶。圖／翻攝嘉義市政府網站

嘉義市府將斥資900萬元整修東門圓環，規畫將現有的4名尿尿小童增至6名，卻引發附近店家不同意見。議員接獲商家反映，希望維持傳統記憶與既有路口配置，對此建設處長羅資政表示，會在施工過程中評估，若空間確實不宜，再列入考量。

嘉義市著名地標東門圓環因設施老舊、燈光昏暗及地坪破損，多年來成為地方關注焦點。市議員黃露慧上午質詢表示，東門圓環是嘉義市的城市門面，應結合舊東門派出所、中央噴水池，串聯成整體的觀光軸帶。建設處表示，市府已爭取900萬元預算進行改建，預計今年5月開工，工期約120個工作天。

市議員傅大偉表示早期改建後維持4名小童面向四個路口，這不僅是嘉義人的集體記憶，也符合空間邏輯。他提到，若改為6名，恐導致部分小童面向民宅或商家，造成住戶困擾或產生風水疑慮，建議應還原保留4名。

工程規畫將圓環內的核心標誌「尿尿小童」由現有的4名增加為6名。羅資政解釋，目前的設計內容確實規畫為6名小童，雖然發包前的說明會民眾未提出異議，但針對議員與地方意見，後續將視施工現況評估數量。

建設處表示，本次工程將針對民眾最在意的照明系統更新、水井設施修復及無障礙空間優化三大重點進行改善。對於外界關心的施工衝擊，羅資政表示，工程將採局部施工模式，比照中央噴水池的作業方式，原則上不封路，僅在調裝設備時局部劃定範圍，盡可能降低交通干擾。

嘉市府斥資900萬整修東門圓環，尿尿小童數量增減引發論戰。圖／翻攝嘉義市政府網站
嘉市府斥資900萬整修東門圓環，尿尿小童數量增減引發論戰。圖／翻攝嘉義市政府網站

議員 嘉義

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