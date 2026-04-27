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預算卡關影響？台南治水工程13件未決標 議員關切汛期防洪準備

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
汛期將屆，台南市政府目前仍有13件、總經費逾20億元的治水工程尚未完成決標，不少議員今在議會質詢時關切治水工程進度，要求水利局加強整體防汛準備。圖／取自南市府官網
汛期將屆，台南市政府目前仍有13件、總經費逾20億元的治水工程尚未完成決標，不少議員今在議會質詢時關切治水工程進度，要求水利局加強整體防汛準備。圖／取自南市府官網

汛期將屆，台南去年遭逢丹娜絲颱風和豪大雨侵襲，且易淹水潛勢區域占全台三分之一，然而，台南市政府目前仍有13件、總經費逾20億元的治水工程尚未完成決標，不少議員今在議會質詢時關切治水工程進度，要求水利局加強整體防汛準備。

南市水利局在去年丹娜絲颱風和豪大雨風災後，除針對七股沙洲提出復育計畫外，也規畫包含大寮、西寮、後壁、安南六塊寮、下洲子抽水站等相關工程，其中，市議員林冠維也關心永康永平路二六一巷淹水、龍潭中排擋土牆加強等；議員陳碧玉則要求安定區下洲子抽水站二期工程如期如質完工；議員蔡宗豪則要求北區文賢抽水站位置應做好規畫設計。

此外，市議員李宗霖表示，台南屬於易淹水潛勢區，若相關工程若延宕恐增加汛期風險，而今年上半年降雨偏少，原是工程施工黃金期，但許多中央預算尚未核定影響作業進度，導致後續工程恐被壓縮，也可能與颱風、豪雨季重疊，增加施工與防災壓力，要求水利局盤點相關因應措施。

水利局回應，目前共有13件工程已完成招標並確定廠商，但因尚未決標，暫時無法開工，會先以非工程措施因應，包含加強移動式抽水機調度及在地滯洪設施整備，並推動部落圍堤等作業，降低淹水風險；相關設計作業已完成的工程，設計費會由第二預備金或市府預算支應。

水利局表示，因應汛期，全市67座抽水站已完成年度大保養，並完成抽水站試運轉及電瓶測試與油料補充等巡檢作業，市轄511台移動式抽水機，已預佈493台在低窪地區，18台機動機組作緊急調度使用，已全數完成各項檢修、運轉及電瓶測試與油料補充作業，同時也會加強巡視及做好防汛應變措施，確保無溢淹風險。

台南 治水 議員

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