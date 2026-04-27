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曾奪74命…草嶺堰塞湖極端氣候風險增 若潰決雲林這兩村風險最高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今召開全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救三合一會報，將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今召開全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救三合一會報，將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉草嶺村歷經地震、豪雨多次形成堰塞湖，潰決風險長年存在。縣府有鑑於去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游，今將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練，預計模擬撤離逾200人，以強化應變能力、找出防災體系弱點。

雲林縣政府今召開全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救三合一會報，由縣長張麗善主持，行政院相關單位及地方公所、民間機構逾百人與會，全面檢視災害應變機制。

張麗善指出，「減災」與「整備」是防災根本。去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉嚴重災情，也凸顯堰塞湖潛在威脅。雲林同樣面臨類似風險，縣府已多次召開專家會議，針對堰塞湖形成初期通報、應變處置及後續監測進行規畫。

根據歷史紀錄，草嶺堰塞湖自1862年因地震形成，1898年潰決造成破壞，其後因地震與豪雨共形成5次，其中1951年潰決曾奪走74名國軍性命，災情慘重。

縣府民政處長蕭德恕表示，依潰決模擬，影響範圍涵蓋南投縣竹山鎮及雲林林內鄉坪頂、林北兩村，最大淹水深度可達2.55公尺，其中林內鄉兩村落居民及企業員工共逾200人，縣府規畫將其疏散至斗六市的旅館避難。

張麗善強調，將透過5月8日實兵演練，強化地方通報、指揮與疏散能力，並全面檢視應變流程，找出潛在漏洞，進一步完善防災對策，降低災害發生時的衝擊。

雲林縣政府今召開全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救三合一會報，將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今召開全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救三合一會報，將草嶺堰塞湖列為防災重點，並宣布5月8日在林內鄉舉辦大規模疏散撤離實兵演練。記者陳雅玲／攝影

行政院 花蓮 雲林

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