嘉市共和市場攤販違規占用道路 市府：5月起輔導改善

嘉義市共和市場長期存在攤販占用道路問題，市議員黃敏修今天在議會質詢，指出文昌公園周邊部分攤販因遭檢舉面臨拆除，恐影響生計，建議市府應以輔導代替強制拆除。建設處長羅資政表示，該路段攤販固定式構造物不符法規，且持續接獲民眾檢舉，預計5月1日起由府內各單位合作執行改善，導向合法化管理。

黃敏修表示，共和市場是嘉義常民文化與生活的一部分，範圍從市場一路向北延伸至民國路。他提到，文昌公園旁約有20至30名攤販，因近期有民眾向監察院檢舉，市府準備進行拆除，引起攤商不安。黃敏修認為，市府對於傳統市場的規畫不應僅從都市美學角度出發，應正視其歷史建築與文化價值，建議若攤商使用固定建築或鐵架，應輔導改為活動式攤架，而非強硬拆除。

羅資政表示，除了公園外合法下地的攤位外，其餘占用道路設攤的固定構造物皆不符合法規。他表示，目前受影響攤販約20名，位於公園外道路上，由於該處長期遭人檢舉，市府必須依法行政。若攤商願意配合，將斟酌給予改善時間，未來也會持續與自治會溝通。該案將由工務處執行道路整理，市府各單位會協力推動，目標是解決這項歷史共業，將攤販導向合法經營。