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五一連假搶客 六福村祭壽星免費、穿搭優惠最低599元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
六福村也推出結合穿搭與互動趣味的「色彩解碼」方案，遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價。圖／六福村提供
六福村也推出結合穿搭與互動趣味的「色彩解碼」方案，遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價。圖／六福村提供

迎接五一勞動節連假出遊潮，六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案，最低只要599元即可入園暢玩。

此次五一連假優惠中，最優惠的就屬「5月壽星免費」活動，凡於5月出生的民眾，活動期間出示相關證件即可享免費入園，同行親友最多4人則可享799元優惠票價，讓壽星不只自己玩得開心，也能揪團一起出遊，打造專屬於生日月份的歡樂回憶。

除了壽星優惠外，六福村也推出結合穿搭與互動趣味的「色彩解碼」方案，遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價，同行親友最多4人同樣享799元優惠。六福村表示，希望透過簡單有趣的穿搭條件，讓遊客在入園前就能開始參與活動氛圍，提升整體出遊的儀式感與拍照樂趣。

此外，針對想要在地旅遊的民眾，六福村同步推出「桃竹鄉親優惠」，凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，即可享599元入園優惠，同行親友最多4人享799元票價。透過在地回饋方案，鼓勵周邊居民在連假期間輕鬆安排近郊旅遊，無須長途移動也能享受完整的主題樂園體驗。

六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案。圖／六福村提供

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